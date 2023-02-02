他用Google地圖追思已故奶奶 引網友共鳴嘆「用街景觸景傷情」
新加坡一名網友在春節期間時，相當思念奶奶，於是透過「Google地圖（Google Maps）」來追思於2020年過世的奶奶，文章貼出後，引來網友共鳴，表示自己也會用這方式追思親友。
根據新加坡《8視界》報導，一名網友@Retroridersg在1月28日貼出一則短片，影片中她正在使用Google地圖瀏覽街景，他瀏覽了人行道後，將其中一位婦女的畫面放大，透過文字敘述才發現，原來這位婦女是他已故的奶奶存留於Google地圖的身影。
該名網友表示，自己的奶奶於2020時因為癌症逝世，而自己從小父母就因工作無暇照顧他，因此主要都是奶奶照顧自己和哥哥，奶奶每天都會為他們張羅三餐，也會一起看電視劇，感情非常要好。
自從奶奶過世後，每逢春節都會特別想念她，因此他都會到Google地圖上，尋找奶奶的身影，他把時間調回到2009年2月，看著穿著紫色上衣、手提塑膠袋的奶奶，回憶與奶奶那些美好的時光。
這樣的追思方式曝光後，許多網友也紛紛透過Google地圖「尋親」，在PTT八卦版也有網友表示「我也用這招看我那往生的老爸身影」、「欸，我也是，阿嬤走了，但是街景車有拍到我表姐推輪椅的畫面，改個年份也有張阿嬤坐家門口，真的會去看」，但也有網友表示「所以我不用街景，觸景傷情」。
@retroridersg Every Chinese new year whenever I miss my late grandma, I would come to google map and she will be there. miss you grandma. #fyp #foryoupage #coldplayyellow #cny2023 #grandma ♬ original sound - Lariexxx
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