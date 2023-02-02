Spotify付費用戶人數增加至2.05億人 但虧損卻擴大
Spotify在2022財年第四季財報中透露，目前付費用戶人數已經增加至2.05億人，而服務每月活躍用戶人數則接近5億人。
至於前一季的營收達31.7億歐元，但先前一些發展策略產生支出，則是讓Spotify形成2.7億歐元虧損，相比去年同期時的3900萬歐元虧損明顯增加不少。
而Spotify在2022財年全年營收總和達117億歐元，虧損則累積達4.3億歐元，至於虧損因素除了發展策略產生支出，其中也包含員工人數增加與廣告行銷費用提高等影響，另外更受到市場匯率衝擊。
針對日前宣布進行約6%人力精簡部分，Spotify執行長Daniel Ek表示會著重調整管理層營運模式，並且預期付費用戶人數將會在下一季增加至2.07億人，同時每月活躍人數也預期會超過5億人規模。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【話題】「安卓無障礙強大也沒用」視障者用小米手機卡關 網友推這2家最用心
📢 【話題】三星Galaxy S23系列手機凌晨登場！他洩台灣版本3亮點 定價疑漲2000驚動網友
📢 【周報】用AI練英文口說、Windows 10再見、這款「原廠充電器」會毀壞iPad Pro的CPU？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言