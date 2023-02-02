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Spotify付費用戶人數增加至2.05億人 但虧損卻擴大

聯合新聞網／ 楊又肇

Spotify在2022財年第四季財報中透露，目前付費用戶人數已經增加至2.05億人，而服務每月活躍用戶人數則接近5億人。

至於前一季的營收達31.7億歐元，但先前一些發展策略產生支出，則是讓Spotify形成2.7億歐元虧損，相比去年同期時的3900萬歐元虧損明顯增加不少。

而Spotify在2022財年全年營收總和達117億歐元，虧損則累積達4.3億歐元，至於虧損因素除了發展策略產生支出，其中也包含員工人數增加與廣告行銷費用提高等影響，另外更受到市場匯率衝擊。

針對日前宣布進行約6%人力精簡部分，Spotify執行長Daniel Ek表示會著重調整管理層營運模式，並且預期付費用戶人數將會在下一季增加至2.07億人，同時每月活躍人數也預期會超過5億人規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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