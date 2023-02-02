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IG共同創辦人再次打造新社群服務「Artifact」 結合人工智慧更能掌握新消息

聯合新聞網／ 楊又肇

Instagram共同創辦人Kevin Systrom與Mike Krieger在2018年離開當時的Facebook後，近期則是再次創立新款社群服務「Artifact」

Kevin Systrom表示「Artifact」結合人工智慧技術，讓使用者能更容易透過社群服務平台掌握各類新聞消息，同時內容將更貼近個人閱讀需求。

依照Kevin Systrom的說明，「Artifact」預設會呈現大量源自不同內容供應者所提供文章，並且會隨著使用者長時間閱讀自動推薦合適內容，並且結合線上社群互動方式，將可讓使用者更容易探索朋友之間關注話題。

不過，許多人也質疑類似的服務其實已經不在少數，而「Artifact」更以不聚焦短影片等內容吸引目光，是否能在市場吸引不同用戶族群，或是像Kevin Systrom描述能再度喚起使用者對於文字詮釋內容的重視，暫時還無法確認。

目前「Artifact」仍處於封測階段，預計登上Android、iOS平台，目前暫時尚未開放外部公測，使用者僅能透過官網登錄個人手機號碼進行等候。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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