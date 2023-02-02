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Netflix更多影集有模擬空間音訊的Ambeo技術 但僅限這類人使用

聯合新聞網／ 楊又肇

Netflix去年推出僅以立體聲輸出系統即可模擬空間音訊的Ambeo技術，並且用於《怪奇物語》第四季、《獵魔士》等影集，目前更進一步套用至《星期三》在內超過700部影集內容，但僅限訂閱高級方案的用戶使用。

目前支援Ambeo技術的影集內容都會在作品說明頁面上標示，並且透過明顯標籤作為識別，另外也能透過搜尋「空間音效」確認哪些影集內容支援，而Netflix表示未來將會讓更多影集內容加入支援此項聲音技術。

Ambeo技術是由Netflix與Sennheiser針對筆電及平板裝置打造，同時也能讓大尺寸螢幕設計的電視，以及眾人經常隨身使用的手機在觀看Netflix影集時，可以有更好空間感聲音感受，即便配戴耳機也一樣能感受宛如身歷其境的音場表現。

除了Netflix，先前包含蘋果、Sony在內業者也開始透過提供空間音訊體驗，藉此讓使用者能更沉浸在音樂等內容體驗。

另一方面，去年透露將減少濫用家庭共用方案情況的作法，Netflix目前表示會透過登入IP、裝置識別碼與使用地點等資訊作為比對，之後僅能將特定地點設定為居住地，若登入使用裝置並非在居住地的話，就必須透過驗證流程確認與主帳號是否為家人或同住關係。

而驗證流程會先將相關連結傳至主帳號登記的電子郵件或手機號碼，點開連結之後就會顯示4位數的驗證號碼，而使用者必須在15分鐘內在裝置上輸入正確的驗證號碼 (類似手機登入身分驗證流程)，完成之後即可繼續正常使用Netflix服務。

若輸入錯誤，或是超過輸入時間，就必須重新申請驗證。另外，Netflix也表示會定時實施驗證，因此如果是像過去在線上揪團訂閱Netflix，或是共同使用相同帳號的人不常聯繫的話，很可能就會受到影響，變成必須額外付費訂閱才能順利繼續使用服務。

不過，Netflix這樣的作法能否順利有效降低濫用家庭共用方案的情況，似乎也還很難說，畢竟如果只是透過輸入驗證碼確認的話，顯然只是在流程上會有些麻煩，但並非不能解決問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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