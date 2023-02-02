情人節將來臨！樂高LEGO Botanical Cafe快閃店展示全新「野花花束」、「乾燥花擺設」

因應情人節即將來到，樂高在於2月1日至14日期間於誠品生活信義店設立「樂高LEGO Botanical Cafe」快閃店，不僅展示樂高LEGO花藝系列 (Botanical Collection)新成員-「野花花束」、「乾燥花擺設」，更帶來「花」現樂高尋花活動，讓消費者依照尋花地圖找到指定作品，並且完成集章，即可獲得限定贈禮。

相較過去推出的「蘭花」、「天堂鳥」系列，此次推出的「野花花束」、「乾燥花擺設」更強調整體搭配與擺設自由度，預計從今年2月1日起進入市場銷售。

其中，「野花花束」靈感來自8種花朵品種：矢車菊、薰衣草、威爾斯罌粟、峨參、革葉蕨、非洲菊、翠雀花和魯冰花，呈現野花精巧姿態，同時每朵花莖都能自由調整長度，方便搭配不同瓶器裝飾，或是與其他花朵搭配組合。

而「乾燥花擺設」則以非洲雛菊與玫瑰為重點，更包含威爾士罌粟、牛歐芹革葉蕨等10款花種，詮釋秋季神秘、濃郁且優雅沉穩的花束設計，本身採可分離設計，能依照空間情境調整，甚至也能與其他花朵組合做成花圈，或是懸掛牆面、放置桌上作為擺飾。

此次樂高更攜手浪花花藝 (wave flower)及樂高認證大師打造浪漫花牆景點，運用樂高花藝系列新品與浪花花藝的設計恣意融合，呈現百花齊綻的繽紛視覺。另外，樂高更邀請樂高認證大師黃彥智設計多款樂高花藝擺設，並運用LEGO DOTS顆粒以平面繪畫概念創作兩幅新品樂高畫，為快閃咖啡屋增添滿滿花藝景象。

樂高「花」現愛咖啡屋快閃活動期間，台灣樂高打造《你我愛在一砌》拼砌愛的宣言活動，邀請消費者用樂高傳遞愛的訊息，於快閃屋完成指定任務，拍照打卡分享，即可至樂高 X 浪花花藝以「10313野花花束」為基底，攜手打造的浪漫花牆，獲得獨一無二的浪漫拍立得紀念照一枚。

除此之外，樂高邀請多位樂高達人戚心偉、侯彥仰、詹政峰、戴樂高運用樂高花藝系列創作具備個人獨有風格的樂高花藝創作，並推出「花」現樂高尋花活動，於活動期間至快閃屋索取樂高尋花地圖，並且在信義區百貨遠東信義A13 (樂高授權專賣店)、信義誠品 (5F手扶梯口)、新光三越A8館 (4F手扶梯口)，尋找樂高達人花藝創作作品，完成尋花活動蓋章即可獲得限量贈禮，上傳任務完成地圖照片至樂高粉絲專頁指定貼文留言，更有機會再抽樂高達人限量花禮。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦