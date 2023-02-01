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擺脫「收假症候群」看這邊！ LINE開工熟記「4功能」馬上上手

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE提供了4個「開工必備功能」，讓大家能夠更快回到工作狀態，並讓辦事可以事半功倍。LINE示意圖。圖／聯合新聞網
LINE提供了4個「開工必備功能」，讓大家能夠更快回到工作狀態，並讓辦事可以事半功倍。LINE示意圖。圖／聯合新聞網

長達10天的春節連假結束後，現在已經開工一週，但是不是還在想著放假呢？面對這樣的「收假症候群」，LINE提供了4個「開工必備功能」，讓大家能夠更快回到工作狀態，並讓辦事可以事半功倍。

開工錦囊一：啟用聊天室分類

LINE表示，「聊天室分類」的功能除了可以將訊息自動分類為好友（1對1）、群組、官方帳號，與社群外，每個分類中都還可以釘選聊天室，讓介面更充分運用，也更容易找到常用的聊天室，讓重要訊息不再錯過，工作時也能更順利。

圖源：LINE台灣官方BLOG
圖源：LINE台灣官方BLOG

在LINE設定中，開啟「聊天室分類」後，即可使用該功能。圖／讀者提供
在LINE設定中，開啟「聊天室分類」後，即可使用該功能。圖／讀者提供

開工錦囊二：善用Keep功能

LINE的Keep功能有免費1GB雲端存取空間，且其跨平台（iOS與Android）、跨裝置（手機版、電腦版、iPad等）同步存取的特性，讓你在家、在職場都能無痛轉換重要資訊，就連換機也會跟著LINE帳號一起移轉。且Keep除了文字和相片外，還可以存取檔案跟連結永久儲存，不怕訊息遺失（若單一檔案超過50MB，只可存放30天）。

圖源：LINE台灣官方BLOG
圖源：LINE台灣官方BLOG

開工錦囊三：善用公告功能

工作時常有相當多重要訊息需要注意，無論是文字訊息、重要相簿和記事本等資訊，都很容易其他討論訊息洗掉。如果利用公告功能將常用或重要的相簿、記事本、活動和一般文字訊息釘選，就不用擔心重要資訊被其他訊息淹沒，有需要時點選該公告，就可以馬上導到該則訊息。

圖源：LINE台灣官方BLOG
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開工錦囊四：快速加好友

開工後可能也迎來許多新的工作夥伴與客戶，為了要與不同的人之間互相加LINE好友不手忙腳亂，可以靠以下三招來完成：一、掃描或顯示行動條碼加好友；二、搜尋好友 LINE ID、電話號碼加好友；三、透過分享「聯絡資訊」加好友。

圖源：LINE台灣官方BLOG
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