都2023年了為何還到超商繳卡費？ 網曝這群人「花時間」關鍵是這些
帳單繳費時你會選擇線上繳費，還是到超商繳費呢？一名網友好奇，為何許多人至今仍會到超商繳費，明明還有自動繳費、網路銀行繳費等功能，因此不太懂為何大家願意「花時間」、「花手續費」現場繳納，引發網友討論。
一名網友在PTT八卦版發文，表示自己每天大概都晚上10點多，趁人最少的時候去超商，但還是2至3天就會碰到一次「拿紙本帳單來繳費的人」，且感覺大部分是信用卡帳單，金額都蠻高的，從好幾千到1至2萬都有。該現象讓原PO好奇，為何大家願意花「時間」和「手續費」到超商繳費。
原PO表示，現在已經有自動繳費的功能，且如果使用手機、電腦網頁、網銀和支付APP很快就可以完成，為何「每個月都要花10分鐘到櫃檯繳費？」，原PO也懷疑這是否有世代差異，導致科技的使用習慣大有不同。
一部分網友表示，因為到櫃檯繳費仍保有跟人接觸的感覺，彷彿在菜市場，還可以順便和店員聊天；另一部分網友認為有些人覺得用電子支付可能有個資外洩風險，因此才選擇臨櫃現金繳費；也有網友解釋，拿紙本比較有實際感覺，怕電子繳費沒繳到，或是怕被多扣繳；也有網友認為，透過超商繳納比較有「儀式感」。
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