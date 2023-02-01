快訊

陳菊人馬接掌新內閣要職 調節蔡賴黨政關係安全閥？

「人類自由指數」台灣亞洲第一！中國大陸全球排名152吊車尾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都2023年了為何還到超商繳卡費？ 網曝這群人「花時間」關鍵是這些

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，為何很多民眾至今仍選擇到超商櫃檯繳納帳單，而不選擇使用電子支付等更便利的方式處理帳單。（示意圖／ingimage）
一名網友好奇，為何很多民眾至今仍選擇到超商櫃檯繳納帳單，而不選擇使用電子支付等更便利的方式處理帳單。（示意圖／ingimage）

帳單繳費時你會選擇線上繳費，還是到超商繳費呢？一名網友好奇，為何許多人至今仍會到超商繳費，明明還有自動繳費、網路銀行繳費等功能，因此不太懂為何大家願意「花時間」、「花手續費」現場繳納，引發網友討論。

一名網友在PTT八卦版發文，表示自己每天大概都晚上10點多，趁人最少的時候去超商，但還是2至3天就會碰到一次「拿紙本帳單來繳費的人」，且感覺大部分是信用卡帳單，金額都蠻高的，從好幾千到1至2萬都有。該現象讓原PO好奇，為何大家願意花「時間」和「手續費」到超商繳費。

原PO表示，現在已經有自動繳費的功能，且如果使用手機、電腦網頁、網銀和支付APP很快就可以完成，為何「每個月都要花10分鐘到櫃檯繳費？」，原PO也懷疑這是否有世代差異，導致科技的使用習慣大有不同。

一部分網友表示，因為到櫃檯繳費仍保有跟人接觸的感覺，彷彿在菜市場，還可以順便和店員聊天；另一部分網友認為有些人覺得用電子支付可能有個資外洩風險，因此才選擇臨櫃現金繳費；也有網友解釋，拿紙本比較有實際感覺，怕電子繳費沒繳到，或是怕被多扣繳；也有網友認為，透過超商繳納比較有「儀式感」。

超商 PTT

延伸閱讀

蘋果「動態島」問世4個月他問「實用嗎？」 果粉感嘆列這些關鍵：是信仰島

聽前輩讚「iPhone升級快又順」 妹子乖乖更新都出事：下次還信嗎？

iPhone再等等！蘋果摺疊iPad傳加入秘密武器「提早1年」登場搶市

「安卓無障礙強大也沒用」視障者用小米手機卡關 網友推這2家最用心

相關新聞

都2023年了為何還到超商繳卡費？ 網曝這群人「花時間」關鍵是這些

帳單繳費時你會選擇線上繳費，還是到超商繳費呢？一名網友好奇，為何許多人至今仍會到超商繳費，明明還有自動繳費、網路銀行繳費等功能，因此不太懂為何大家願意「花時間」、「花手續費」現場繳納，引發網友討論。

台灣限定！LINE元宵節聊天室特效登場 這3關鍵字有驚喜

年假剛結束，但元宵燈會才正要開始，台灣限定的元宵節聊天室特效再度登場，只要輸入指定關鍵字，就能跟超萌熊大、兔兔一起放天燈...

Spotify用戶成長超越預期 估Q2聽眾數將達5億

音樂網路串流平台Spotify今天公布，2022年第4季財報當中，活躍用戶數及訂戶人數雙雙超越分析師預期。Spotify...

Google工作20年一覺醒來彷彿沒存在過！冷血裁員讓員工感嘆 想領年終也得「分期付款」

Google母公司Alphabet先前宣布，全球要大裁員1.2萬人，不過裁員動作快到恐怕連自家員工都想不到，一名工作了20年的資深工程師表示，自己毫無預警收到解僱的email，所有工作過的痕跡通通被抹去。

你各位真的不怕缺貨了！Sony喊提高PS5主機產量吸客

今年在CES 2023期間宣布PlayStation 5（PS5）已經在全球累積銷售超過3000萬台，同時在去年底更創下最高銷量紀錄之後，Sony稍早更進一步表示將提高PlayStation 5遊戲主機產量，藉此吸引更多玩家加入。

任天堂動畫電影《超級瑪利歐》再曝最新預告 經典大金剛來了！

預計在今年4月正式上映的《超級瑪利歐》動畫電影，稍早由任天堂公布新一波預告影片，其中可以看見瑪利歐換上在《超級瑪利歐3D世界+狂怒世界》登場的貓裝，並且對上經典角色大金剛 (Donkey Kong)。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。