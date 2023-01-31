你各位真的不怕缺貨了！Sony喊提高PS5主機產量吸客

今年在CES 2023期間宣布PlayStation 5（PS5）已經在全球累積銷售超過3000萬台，同時在去年底更創下最高銷量紀錄之後，Sony稍早更進一步表示將提高PlayStation 5遊戲主機產量，藉此吸引更多玩家加入。

在稍早釋出新廣告影片中，Sony以「PS5 Live頭條直擊 (Live from PS5)」，結合源自PlayStation 5平台上的《漫威蜘蛛人：麥爾斯·摩拉斯終極版》、《戰神：諸神黃昏》等作品元素，同時也在歐美、亞洲及中東等主要地區推出獨特活動，藉此強化品牌能見度。

另一方面，Sony近期也宣布針對玩家需求量身打造的新款DualSense Edge控制器，已經正式進入市場銷售，而接下來更準備在2月22日正式推出解析度更高、虛擬實境體感更沉浸的PlayStation VR2，並且將伴隨超過30款虛擬實境遊戲作品登場。

而今年預計在PlayStation 5平台推出新作，包含Square Enix即將在1月24日推出的《魔咒之地》，接下來還準備推出《FINAL FANTASY XVI》，另外也包含由Ubisoft推出的《刺客教條：幻象》，以及由艾薇嵐奇軟體開發、港口鑰遊戲發行的開放世界動作角色扮演遊戲《霍格華茲的傳承》，CAPCOM方面則計畫推出《惡靈古堡4 重製版》與《快打旋風6》。

至於Sony本身則準備由旗下Bungie推出《天命2：光殞年代》，以及由Guerrilla Games推出的《地平線：西域禁地 焦熱海邊》等新作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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