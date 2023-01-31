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任天堂動畫電影《超級瑪利歐》再曝最新預告 經典大金剛來了！

聯合新聞網／ 楊又肇

預計在今年4月正式上映的《超級瑪利歐》動畫電影，稍早由任天堂公布新一波預告影片，其中可以看見瑪利歐換上在《超級瑪利歐3D世界+狂怒世界》登場的貓裝，並且對上經典角色大金剛 (Donkey Kong)。

由加拿大喜劇演員Seth Rogen配音的大金剛，在此30秒長度的預告影片中，向身著貓裝的瑪利歐進行嘲諷，並且撂下狠話進行挑釁。

《超級瑪利歐》動畫電影是由任天堂與Illumination Entertainment合作打造，並且由環球影業負責發行，預計在2023年4月正式上映，屆時也會在台灣推出。

瑪利歐配音將由曾參與《侏羅紀公園》、《星際特攻隊》等電影演出的「星爵」Chris Pratt擔任，而路易吉則會由曾在電視劇《費城永遠陽光燦爛》與電影《環太平洋》演出的Charlie Day配音，至於庫巴將由美國喜劇演員和歌手Jack Black配音。

至於碧姬公主配音將由擁有美國、英國及阿根廷三重國籍的女演員與模特兒Anya Taylor-Joy擔任演出，其他登場角色還包含大金剛與奇諾比奧，分別由加拿大男演員Seth Rogen與曾在《冒牌條子》、《明日世界》和《歌喉讚2》演出的喜劇演員Keegan-Michael Key擔任配音。

而此次公布由Seth Rogen配音的大金剛登場之後，大致的配音陣容已經全數公開，接下來就等4月準備在全球地區上映。

另外，先前公布消息中，日語版的瑪利歐確認將由宮野真守擔任配音，碧姬公主則由志田有彩擔任配音，而路易吉的配音則由畠中祐演出，庫巴配音則是由三宅健太擔任，奇諾比奧配音由關智一飾演。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 任天堂 動畫

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