微軟裁員影響《最後一戰》新作？Xbox負責人掛保證：不會

微軟近期宣布大幅裁員，讓不少人開始擔心是否也將影響Xbox遊戲業務，而在近期進行Xbox與Bethesda共同舉辦的開發者直播節目之後，Xbox業務負責人Phil Spencer強調將會持續確保負責開發《最後一戰》 (Halo)系列的343 Industries遊戲工作室正常運作，不會因為裁員問題影響《最後一戰》系列新作開發與發行事宜。

Phil Spencer回應說法，主要呼應近期彭博新聞報導指稱微軟近期裁員計畫，同時也影響負責打造《最後一戰》系列作品的343 Industries遊戲工作室。

雖然343 Industries遊戲工作室後續緊急發出聲明，表示未來依然會繼續打造《最後一戰》系列作品，但顯然仍讓不少玩家對此感到憂心。而Phil Spencer此次再次對外發言，則是希望進一步減少市場擔憂。

依照Phil Spencer說明，《最後一戰》系列作品依然是Xbox相當重要的發展項目，因此藉由此次裁員調整，將使343 Industries遊戲工作室發展定位更為明確。

不過，對於先前承諾將使《最後一戰：無限》至少維持10年遊玩時間，是否因為此次裁員計畫受影響，Phil Spencer並未有進一步說明，但強調只要Xbox遊戲主機持續發展，就會持續更新《最後一戰》系列作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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