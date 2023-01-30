查Google Maps北高開車僅3小時半…他驚「有新的快速道路」？輸入這串字見端倪

從台北開車到高雄難道更快速了嗎？一名網友驚訝Google Maps（Google地圖）App預測北高開車只要3小時半，也讓他疑惑他先前開車去花蓮台東的預估間「都滿準的」，讓他直呼「（北高）是最近有蓋什麼快速道路嗎？還是我的谷歌壞了？」引起討論。

一名網友在批踢踢（PTT）的Car版表示，隔日要開車南下看生病的阿嬤，當下開啟Google Maps查詢台北到高雄的開車預估時間，印象中到高雄需要5小時，「不看不知道，一看嚇一跳」，Google Maps回報只要3個半小時，讓他嚇壞「一些車手才有辦法3、4小時從台北到高雄吧。」讓他疑惑台北到高雄是否有新蓋的快速道路，「還是我谷歌壞了？」

一名網友透過Google Maps查詢台北到高雄開車所需時間只要3小時半，讓他直呼「（北高）是最近有蓋什麼快速道路嗎？還是我的谷歌壞了？」引起討論。（翻攝自PTT）

該文引起討論，內行人表示，Google maps的時間其實是「當下即時路況估算」，「不是明天的」，也因即時路況的關係，很有可能出發前查詢時是4小時就可到達，但到林口時遇到塞車「跳成6小時（上班車潮路線顯示全紅）」，「這個（Google Maps）預測時間至少5年以上了吧，要實現的話一定要超速。」並認為「不同時間出發差異很大」、「白天跟晚上不同，晚上沒龜車很順。」

還有網友精算3小時半的均速約為101公里左右，「都沒塞車應該有機會吧」。若晚上9點多出發，「3個半小時應該沒什麼問題」、「晚上8點高雄出發、走國1轉台62線，半夜12點到金山，中間有（去）服務區尿尿。」

而原Po認為的5小時北高車程，有網友稱如果故意在早上7點半上一高，一次遇到所有塞車路段，「你可以一次收集五股／林口／桃園／竹科／豐原／中清／員林／台南／鼎金」，「5至6個小時應該可以到高雄市區」，達成他所說的條件。

★教你怎麼看車況 《聯合新聞網》也來教你，在Google Maps就如網友所述可以看即時車況資訊。在電腦版本可直接在Google Maps的搜尋處輸入「路況」，就會即時顯示車況是否為壅塞情形，並可隨時開啟或關閉該功能；手機版本App開啟後就可直接查看，若未顯示者也可輸入「車況」觀看即時資訊。 只要在Google Maps輸入「路況」，就能查詢即時車況資訊喔。（圖／聯合新聞網）

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