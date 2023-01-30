太舊的App掰囉！Android 14將加速淘汰許久未更新App內容
Google預計今年公布的新版作業系統Android 14，可能會在App版本上有更進一步要求，其中包含至少必須符合Android 6.0以上版本，否則會由系統拒絕安裝。
在9to5Google網站於相關編碼內容中，顯示Android 14作業系統將會自動阻擋未設定最低作業系統版本要求，或是最低作業系統版本要求過低的App安裝，主要目的是為了讓App能更完整相容新版作業系統運作環境，同時也能避免使用者持續使用過舊App，導致系統操作安全問題。
另一方面，這樣的作法也能進一步協助淘汰許久未作更新的第三方App。
實際上，Google在>日前公布消息中，其實就已經聲明後來在Google Play Store上架的App，都必須符合對應Android 12或之後版本的要求，同時既有已經在Google Play Store的App，更必須符合相容Android 6.0以後版本。
不過，目前依然有不少第三方App未能遵守這樣的規定，不少比例是因為開發者已經不再維護更新，同時也有許多情況是使用者透過APK檔案手動安裝使用，因此Google才會希望透過額外限制，藉此降低在新版作業系統持續使用舊版App的情況，同時也能確保新版作業系統使用安全。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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