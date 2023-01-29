Google首頁推「珍奶小遊戲」還用台灣土狗 網大讚：台灣之光
搜尋引擎Google時常在首頁推出小遊戲「Google Doodle」，有網友眼尖發現今（29）日的小遊戲是製作珍珠奶茶，原以為只有台灣有，沒想到不少國家的首頁也都是這款遊戲，遊戲介紹中也寫了台灣飲品、當地美食的字眼，讓網友大讚「珍奶是台灣之光」。
點進這款遊戲「Celebrating Bubble Tea」，會出現一隻小動物製作珍奶，原Po在PTT提到這隻動物不是狐狸，而是台灣特有種「台灣犬」（台灣土狗），接著將珍奶的配料倒入每個杯子，達到指定的線，依據完成的程度就可以獲星星（最多三顆）。
在遊戲的介紹頁，還有點出珍珠奶茶這種台灣飲品最初是一種當地美食，起源於台灣傳統茶文化，最早可追溯到17世紀，直到1980年代，珍珠奶茶才被發明出來，隨著過去幾十年台灣移民浪潮將這種飲料帶到海外，才迅速流行起來。除此之外，2020年1月29日，珍珠奶茶被賦予了專屬的Emoji表情符號。
網友看到後紛紛留言「可愛」、「滿好玩的！」、「還有之前的萬聖節小遊戲和東奧小遊戲的主人公客串呢」、「哪有人糖最後加的」、「這不是珍奶，奇怪的顏色跟怪怪的調配比例」、「台灣唯一值得推薦的東西」、「在國外，珍奶並沒有那麼多人知道是台灣的」。
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