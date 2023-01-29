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Meta將向BuzzFeed網站支付數百萬美元，將更多創作內容帶到Facebook平台

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息人士指出，Meta已經向BuzzFeed支付數百萬美元，藉此將更多創作者生產內容帶到Faccebook平台。

作為去年達成近1000萬美元合作交易的一部分，BuzzFeed將向Facebook社群平台提供更多由創作者生產內容，同時也能讓BuzzFeed將更多培訓創作者的影響力透過Facebook平台擴散。

過去Facebook便經常與BuzzFeed內容連動，藉此擴散大量網路內容傳播力道，但隨著TikTok持續在美國等地區走紅，不少創作者便將舞台移轉到傳播力道更強的TikTok，使得TikTok全球用戶人數增加18%，而Facebook用戶人數幾乎維持不變，甚至Instagram用戶人數僅增加2.75%。

因此Meta與BuzzFeed合作，自然是希望透過取得更多創作者生產內容，藉此吸引大眾用戶關注、分享傳播，藉此提高平台用戶使用黏著。

而除了BuzzFeed，目前暫時還無法確認Meta是否也與其他網站內容合作，藉此吸引更多人停駐觀看。

另一方面，Meta近期也強化Instagram Reels短影片服務，並且透過Facebook平台擴大輪播，希望能強化與TikTok競爭抗衡力道。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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