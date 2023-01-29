過去打造Tweetbot的開發商，推出以去中心化形式運作的網路社群服務「Ivory」
Twitter日前聲明不允許開發者開發第三方Twitter應用服務之後，原本藉由Twitter API打造服務的Tweetbot開發商Tapbots，宣布以去中心化形式運作的Mastodon社群網路為基礎，打造名為「Ivory」的全新網路社群服務。
「Ivory」目前以免費形式提供下載，並且採用過往Tweetbot操作介面風格，但目前功能依然有限，除了基本發文功能之外，目前更多功能都還在準備階段，包含編輯個人資訊、修改發文內容等。
而未來計費方式將區分為免費提供使用的純閱讀版本，以及可發表內容互動的計費版本，每月將以1.99美元或一年14.99美元價格訂閱計費，另外更計畫推出每年以24.99美元計費的訂閱版本，將涵蓋更多使用功能。
如同Mastodon名稱源自乳齒象，「Ivory」則是以象牙作為命名來源，藉此呼應使用Mastodon去中心形式運作模式，同時也以可愛大象作為品牌形象。
目前以Mastodon去中心化形式運作的社群網站已經越來越多，本身支援ActivityPub通訊協定，相比Twitter等社群服務由單一業者的伺服器運作，可以在任何獨立伺服器節點下形成的執行個體運作，並且與其他伺服器連動，形成龐大的Mastodon社群網路。
例如過去吸引不少人使用的Tumblr，目前也已經支援開源去中心化社群網路傳輸協定ActivityPub，並且能讓使用者能直接透過Tumblr存取Mastodon社群服務內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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