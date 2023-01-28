PTT半夜「全面強制登出」！鄉民等嘸驗證信 氣炸灌爆官方臉書

批踢踢實業坊（Ptt.cc）為了確定可以聯繫到用戶，今（28）日凌晨起要求使用者重新填寫聯絡信箱，甚至將所有用戶強制登出。不過，不少鄉民依照公告填好信箱後，卻遲遲收不到驗證信，因此氣炸灌爆批踢踢實業坊的臉書官方帳號。

批踢踢實業坊今日凌晨在臉書發文，提到批踢踢在兩年前新增「聯絡信箱」功能，用戶可以用來重置密碼以取回帳號、收到密碼異動、信箱更改以及異常登入等提醒訊息。然而，至今仍有許多使用者未填寫，或是所填寫的信箱是學校或公司信箱，一旦畢業或離職，該信箱就被收回。

批踢踢實業坊有鑑於此，一次性要求所有使用者填寫聯絡信箱，「若您先前已經填寫過了，將會需要您再次確認，並填寫能夠長期持有的信箱」。最後，批踢踢實業坊也建議選擇聯絡信箱時，能夠填寫長期持有，並定期查看的信箱，「一旦失去您所填寫的聯絡信箱（被機構或學校收回），您將可能永遠失去批踢踢帳號」。

貼文底下吸引大量回應，不少鄉民都氣炸了，「我的信箱是20年前註冊的，現在已經沒在用了，要怎麼登入更改？」、「為什麼不事先公告？這是在搞大家吧」、「請問負責這項業務的人有腦子嗎？我懷疑沒有」、「快5個小時還收不到驗證信，看看這爛系統是不是爛到我起床還沒收到信」、「半夜發這種文會不會太搞人了，而且還是連假期間」、「我帳號用了超過10年，既然驗證信不想寄來，你們就刪除我的帳號吧」。

也有鄉民提到，「填HiNet信箱收不到，Gmail馬上收到」、「使用HiNet信箱的趕快換一個，會收不到驗證信，換成其他信箱秒收到」、「用電腦比較不會斷線，Gmail秒完成」、「Yahoo信箱秒收驗證信」、「用手機登錄請用iOS系統比較好操作，剛剛用了大概30分鐘，用Gmail收驗證信很快」、「建議大家在等驗證信的時候，先停留在網頁那邊5分鐘左右（我自己是2次都5分鐘才收到），這樣才不容易斷線」。

商品推薦