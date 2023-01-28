快訊

該幫孩子保管壓歲錢嗎？聰明父母讓小錢變金庫

如何處理麥卡錫訪台？ 新內閣最嚴峻國家安全挑戰與台海危機議題

裝好裝滿！夜市熱賣一時 台灣獨創美食「蒙古烤肉」開山鼻祖是他

PTT半夜「全面強制登出」！鄉民等嘸驗證信 氣炸灌爆官方臉書

聯合新聞網／ 綜合報導
批踢踢實業坊。圖擷自Ptt
批踢踢實業坊。圖擷自Ptt

批踢踢實業坊（Ptt.cc）為了確定可以聯繫到用戶，今（28）日凌晨起要求使用者重新填寫聯絡信箱，甚至將所有用戶強制登出。不過，不少鄉民依照公告填好信箱後，卻遲遲收不到驗證信，因此氣炸灌爆批踢踢實業坊的臉書官方帳號。

批踢踢實業坊今日凌晨在臉書發文，提到批踢踢在兩年前新增「聯絡信箱」功能，用戶可以用來重置密碼以取回帳號、收到密碼異動、信箱更改以及異常登入等提醒訊息。然而，至今仍有許多使用者未填寫，或是所填寫的信箱是學校或公司信箱，一旦畢業或離職，該信箱就被收回。

批踢踢實業坊有鑑於此，一次性要求所有使用者填寫聯絡信箱，「若您先前已經填寫過了，將會需要您再次確認，並填寫能夠長期持有的信箱」。最後，批踢踢實業坊也建議選擇聯絡信箱時，能夠填寫長期持有，並定期查看的信箱，「一旦失去您所填寫的聯絡信箱（被機構或學校收回），您將可能永遠失去批踢踢帳號」。

貼文底下吸引大量回應，不少鄉民都氣炸了，「我的信箱是20年前註冊的，現在已經沒在用了，要怎麼登入更改？」、「為什麼不事先公告？這是在搞大家吧」、「請問負責這項業務的人有腦子嗎？我懷疑沒有」、「快5個小時還收不到驗證信，看看這爛系統是不是爛到我起床還沒收到信」、「半夜發這種文會不會太搞人了，而且還是連假期間」、「我帳號用了超過10年，既然驗證信不想寄來，你們就刪除我的帳號吧」。

也有鄉民提到，「填HiNet信箱收不到，Gmail馬上收到」、「使用HiNet信箱的趕快換一個，會收不到驗證信，換成其他信箱秒收到」、「用電腦比較不會斷線，Gmail秒完成」、「Yahoo信箱秒收驗證信」、「用手機登錄請用iOS系統比較好操作，剛剛用了大概30分鐘，用Gmail收驗證信很快」、「建議大家在等驗證信的時候，先停留在網頁那邊5分鐘左右（我自己是2次都5分鐘才收到），這樣才不容易斷線」。

PTT Gmail HiNet

延伸閱讀

視力檢查一定看過「紅色熱氣球」 製造商揭密拍攝地點和背後目的

IKEA馬桶貼警告標語！強調「僅供展示用」 前員工驚曝內幕

韓國25歲就過氣！台灣職棒啦啦隊快40歲還在跳 內行人曝2原因

台男放鳥日本旅館惹議 矢板明夫揭店家這1點有問題：不符國際社會常識

相關新聞

PTT半夜「全面強制登出」！鄉民等嘸驗證信 氣炸灌爆官方臉書

批踢踢實業坊（Ptt.cc）為了確定可以聯繫到用戶，今（28）日凌晨起要求使用者重新填寫聯絡信箱，甚至將所有用戶強制登出。不過，不少鄉民依照公告填好信箱後，卻遲遲收不到驗證信，因此氣炸灌爆批踢踢實業坊的臉書官方帳號。

不再是「手遊展」！任天堂首攻2023台北電玩展因1事挨轟 索尼Playstation連3年缺席也被酸

以往台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）都被網友戲稱「手遊展」，這次2月2日登場的2023年的台北電玩展終於找來大咖廠商助陣，除了台灣微軟Xbox外，任天堂（Nintendo）首度以「原廠」身分參展，不過1個「佈局」仍被玩家罵慘沒誠意；而索尼的PlayStation更是連續3年（2021至2023）缺席，讓網友大酸「省展覽預算（嗎）？」

圖輯／「手叉腰」迷因穿搭風爆紅全台？網瘋拍紅格紋＋羽絨背心路人 笑壞「怎麼都這樣穿」

還記得一名國外男子看球賽因支持的隊伍分數落後而無奈「手叉腰」，經典Pose被媒體拍到因而爆紅變成「迷因」，而他身上當時穿的格紋襯衫配羽絨背心竟「流竄全台灣」，讓台灣網友們用手機鏡頭拍下一切，笑翻眾人，直呼「煩欸，怎麼都這樣穿。」

神回顧／2022年20大YouTuber排行出爐！他比九天玄女阿翰還要紅

你都看哪些YouTube頻道？自媒體時代問世，現在只要擁有一台智慧型手機，人人都可以根據喜好經營社群媒體、YouTube頻道，觀眾也能藉由創作者的視角踏出生活圈，不論是美食料理、出國旅遊，還是美妝頻道

《死亡回歸》2月15日登PC平台 最低硬體需求曝光！玩家可享受這些酷炫技術

先前已經確定會登上PC平台的《死亡回歸》 (Returnal)，目前宣布將在2月15日於Steam及Epic Games Store上架。

Xbox曝《我的世界：傳奇》新作消息！有望加入Xbox Game Pass

在稍早共同舉辦的開發者直播節目中，微軟Xbox與Bethesda公布包含《極限競速》 (Forza Motorsport)、《我的世界：傳奇》 (Minecraft Legends)、《血色降臨》 (Redfall)等遊戲新作，同時也將推出《上古捲軸Online》新章節，並且更新Xbox Game Pass訂閱服務收錄內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。