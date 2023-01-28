變得更直覺、簡單操作 Google將於未來幾個月陸續釋出新版YouTube TV介面

在近期公布消息中，Google透露將在未來幾個月內推出新版YouTube TV操作介面，將讓使用者能更方便透過電視觀看YouTube收錄內容。

相較手機或PC操作介面，電視介面的操作主要透過遙控器，因此在新版YouTube TV介面調整中，主要加強媒體庫、首頁與直播項目。

其中更配合放大圖像與簡單扼要說明，讓使用者更容易找到個人想要觀看內容，或是繼續觀看過去曾經點開內容，另外也讓使用者更方便追蹤個人關注頻道。

另外，相較過往僅透過簡單縮圖、標題與頻道名稱排列方式呈現內容，新版首頁上方將以使用者最常觀看頻道內容更新動態為主，下方則會加入推薦分類，以及相關推薦內容，同時也讓使用者更方便追蹤個人喜好頻道，或是將影片內容加入清單。

在直播項目則會以更簡單介面提供使用，方便使用者透過YouTube觀看各類即時直播內容，同時也能透過設定提醒準時觀看。

新版YouTube TV介面預計會在未來幾個月內陸續釋出，不過在美國地區顯然已經有部分使用者已經獲得更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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