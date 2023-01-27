《死亡回歸2月15日登PC平台 最低硬體需求曝光！玩家可享受這些酷炫技術

先前已經確定會登上PC平台的《死亡回歸》 (Returnal)，目前宣布將在2月15日於Steam及Epic Games Store上架。

相比PlayStation 5平台版本，PC版本將會加入支援NVIDIA DLSS與AMD FSR技術，同時也會加入即時光影追跡效果，並且增加21:9與32:9比例顯示模式，至於聲音部分則會提供5.1及7.1聲道的杜比全景聲表現。

操作部分，除了可透過鍵盤、滑鼠進行遊玩，同樣也支援控制手把操作，尤其在搭配PlayStation 5的DualSense控制器時，還能使用震動觸覺回饋，以及自適應扳機操作功能。

至於硬體規格需求，PC版本遊戲至少需要採用Intel Core 15-6400，或是AMD Ryzen 5 1500X等級處理器，顯示卡則建議使用NVIDIA GeForce GTX 1060、AMD Radeon RX 580等級顯示卡，記憶體則至少配置16GB DDR4規格，儲存容量則建議保留60GB以上空間。

由芬蘭Housemarque團隊開發、PlayStation Studios發行的第三人稱動作射擊遊戲《死亡回歸》 (Returnal)，將讓玩家感受循環式的冒險體驗，其中包含在遊戲過程中死亡後，遊戲角色所處地圖與敵人都會動態改變，而是要認真構思如何順利擊倒敵人。

不過，玩家在死亡前取得關鍵物品、學習技能都能在後續復活中保留，甚至在擊倒一定敵人後，讓主角能力提升。而在遊玩過程中，玩家也能讓主角透過不同寄生蟲取得各類能力，但相對也會有不同影響，例如造成太空衣受損，或是武器功能影響等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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