Xbox曝《我的世界：傳奇》新作消息！有望加入Xbox Game Pass

在稍早共同舉辦的開發者直播節目中，微軟Xbox與Bethesda公布包含《極限競速》 (Forza Motorsport)、《我的世界：傳奇》 (Minecraft Legends)、《血色降臨》 (Redfall)等遊戲新作，同時也將推出《上古捲軸Online》新章節，並且更新Xbox Game Pass訂閱服務收錄內容。

其中，由Turn 10打造的《極限競速》系列新作將會在今年稍晚時候推出，並且透露將收錄超過500種車款，目前具體上市時間等細節則尚未公布，但預期會在遊戲推出當天就進駐Xbox Game Pass訂閱服務。

至於由Mojang與Blackbird Interactive合作打造的《我的世界：傳奇》新版更新內容，將會在今年4月18日正式推出，同樣也會在推出當天進駐Xbox Game Pass訂閱服務。

另外，由Arkane Studios Austin開發的《血色降臨》新作，預計會在今年5月2日正式推出，同時在此次直播節目中也公布遊戲遊玩影片，同時也確認遊戲發行當天同樣將在Xbox Game Pass訂閱服務提供。

在《上古捲軸Online》新章節「死靈法師」 (Necrom)更新中，將會加入眾多玩家期盼加入的新職業—奧術師 (Arcanist)，而新章節月計在今年6月5日正式推出，同樣會進駐Xbox Game Pass訂閱服務。

同時，Zenimax Online Studios也宣布將從即日起限期提供《上古捲軸Online Plus》試玩，將可讓玩家免費遊玩過往《上古捲軸Online》推出章節內容，包含過去曾提供下載更新項目。

而在Xbox Game Pass訂閱服務更新內容中，微軟則確認將從即日起開放由Tango Gameworks打造的《Hi-Fi Rush》遊玩，而在1月27日還將加入《黃金眼007》 (GoldenEye 007)，1月30日則會推出《Roboquest》，而在1月31日則將分別推出《世紀帝國II：決定版》 (Age of Empires II: Definitive Edition)、《神筆談兵》 (Inkulinati)、《JoJo的奇妙冒險 群星之戰R》 (JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R)。

接下來在2月期間，則會在2月2日推出《Darkest Dungeon》、《Grid Legends》，並且於2月7日增加《Hot Wheels Unleashed》。

不過，包含《甜甜圈都市》 (Donut County)、《太鼓之達人鼓咚大師！》、《Telling Lies》、《Worms W.M.D》則會從1月31日之後從Xbox Game Pass訂閱服務下架。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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