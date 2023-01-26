圖輯／「手叉腰」迷因穿搭風爆紅全台？網瘋拍紅格紋＋羽絨背心路人 笑壞「怎麼都這樣穿」

還記得一名國外男子看球賽因支持的隊伍分數落後而無奈「手叉腰」，經典Pose被媒體拍到因而爆紅變成「迷因」，而他身上當時穿的格紋襯衫配羽絨背心竟「流竄全台灣」，讓台灣網友們用手機鏡頭拍下一切，笑翻眾人，直呼「煩欸，怎麼都這樣穿。」

日前一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享路上「台灣男子」穿著紅色系格紋襯衫配上深色羽絨外套照片，表示「別以為你沒插（叉）腰我就認不出來」，引起眾人注意，沒想到一貼出後就讓更多網友們拿起手機拍下路人相關「穿搭照」，宛如變成街頭攝影大賽，還有「女版」迷因照出現，讓不少人笑壞。

一名網友先分享「手叉腰」迷因穿搭照片，表示「別以為你沒插（叉）腰我就認不出來」，引起網友們Po出路人同系列穿搭照。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

不少網友跟風拍到「手叉腰」迷因穿搭照片，都是紅色系格紋襯衫配上深色羽絨外套，更有網友剛好拍下手叉腰的動作，笑壞路人。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

隨著更多的紅色系格紋襯衫配上深色羽絨外套穿搭照出現，就有網友好奇，為什麼這穿搭會突然「夯起來」？原來是因一名光頭男子Muhammad Sarim Akhtar在2019年6月看環球世界盃足球賽時，身為巴基斯坦鐵粉，看到巴基斯坦對戰澳洲的分數落後，當時出現無奈和失望表情並手叉腰，但也因手叉腰這動作在全球爆紅變成迷因，就連他自己的Instagram（IG）也調侃自己吸引網友爭相追蹤。

一名光頭男子Muhammad Sarim Akhtar在2019年6月看環球世界盃足球賽時，因巴基斯坦對戰澳洲的分數落後，當下出現無奈和失望表情並手叉腰，因而在全球爆紅變成迷因。（翻攝自IG）

不少網友跟風拍到「手叉腰」迷因穿搭照片，都是紅色系格紋襯衫配上深色羽絨外套，還有網友拍到女子相同穿搭模樣，稱「他帶老婆出來走春」。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

這些穿搭照引起網友討論，驚訝「為什麼長輩都要穿這樣」，也表示「一開始覺得不好笑，可是愈來愈好笑，到底有多少（人穿）啦。」、「我在UQ幫我爸買了同款襯衫」、「已經到第幾Po了笑死」、「煩欸怎麼都這樣穿。」、「好可怕喔，全台灣都有。」、「到底有多少個人cos他」、「我本來在笑，結果抬頭發現我公公也穿這樣」。還有人說「我跟我老公和他哥還有娘家老媽有這衣服耶，現在完全不敢穿出門了。」

不少網友跟風拍到「手叉腰」迷因穿搭照片，都是紅色系格紋襯衫配上深色羽絨外套。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

不少網友跟風拍到「手叉腰」迷因穿搭照片，都是紅色系格紋襯衫配上深色羽絨外套。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

不少網友跟風拍到「手叉腰」迷因穿搭照片，都是紅色系格紋襯衫配上深色羽絨外套。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

還有網友看到「手叉腰」迷因穿搭照片表示，「我本來在笑，結果抬頭發現我公公也穿這樣」。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

不少網友跟風拍到「手叉腰」迷因穿搭照片，都是紅色系格紋襯衫配上深色羽絨外套。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

不少網友跟風拍到「手叉腰」迷因穿搭照片，都是紅色系格紋襯衫配上深色羽絨外套。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

不少網友跟風拍到「手叉腰」迷因穿搭照片，都是紅色系格紋襯衫配上深色羽絨外套。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

不少網友跟風拍到「手叉腰」迷因穿搭照片，都是紅色系格紋襯衫配上深色羽絨外套。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

不少網友跟風拍到「手叉腰」迷因穿搭照片，都是紅色系格紋襯衫配上深色羽絨外套。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

商品推薦