快訊

澳網／遭「美」女打趴 詹皓晴女雙止步8強

壟斷吧！搶著發財的「大富翁」遊戲，為何不再迷人？

下令封城5天！北韓平壤經驚傳「不明呼吸道病例激增」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舊瓶裝新酒恐個資外洩？「Bondee」App跟它長超像 列出「中國台灣」隱私條款

聯合新聞網／ INSIDE
Bondee官網首頁截圖。（翻攝自Bondee官網）
Bondee官網首頁截圖。（翻攝自Bondee官網）

一款有著可愛 Avatar 的社交 app「Bondee」投放大量廣告，引起不少網友紛紛分享邀請連結，引起一陣不小的風潮。然而，Bondee 背後來歷到底為何？若以啫喱 app 搜尋，可以發現這是一款強調元宇宙的 app，介面、人物角色設計與 Bondee 高度相似，在 2022 年約 1 月時就曾經在中國 App Store 上超越微信下載，成為熱門社交 app

今年農曆年過年期間，一款有著可愛 Avatar 的社交 app「Bondee」投放大量廣告，引起不少網友、網紅嚐鮮，紛紛分享邀請連結，引起一陣不小的風潮。

然而，Bondee 背後來歷到底為何？其公司 Metadream 可以查到登記於新加坡，Bondee 本身的官網則在美國、韓國皆有徵求員工，強調是美、韓聯合開發。不過在 app 有些畫面中可以看到出現「啫喱」app 的字樣，加上「視頻」、「數字秘密基地」等用語不像台灣本地用法，以及使用者隱私條款將台灣列為「中國台灣」並適用於中國使用者例外條款，可以看到在 Dcard、Twitter 等社群討論上引起疑竇。

若以啫喱 app 搜尋，可以發現這是一款強調元宇宙的 app，介面、人物角色設計與 Bondee 高度相似，在 2022 年約 1 月時就曾經在中國 App Store 上超越微信下載，成為熱門社交 app，也可以看到引起不少中國使用者的討論。甚至中國媒體集團鳳凰網一度為其大股東，後將大部分股權出售給中國一點資訊（賽博大象集團）執行長楊宇翔。

不過同年 2 月，啫喱 app 就因為體驗不佳、互動空洞、資安疑慮、操作卡頓以及 bug 多等問題引起使用者抱怨，稱註冊完收到詐騙、廣告電話，甚至質疑其與元宇宙關連薄弱，在 App Store 無預警下架。啫喱也稱隱私問題為造謠，將針對相關消息提告，先下架暫停新使用者加入，不過自此之後就沒有消息。

在討論區可以看到使用者意見推測，Bondee 就是去年在中國黯然下架的啫喱 app 轉生，擺脫過去的舊名重新在不同地區上架，而 Bondee 就是代表中國流行語「蹦迪」（開趴）。

雖然 Bondee 背後的公司目前註冊在新加坡，不過考量到啫喱 app 過去的資料外洩疑慮，以及將隱私條款台灣使用者畫在中國台灣地區，造成該公司可能會將資料置於中國的伺服器，並配合中國政府要求提供相關數據，註冊前應該將這些因素列入考慮。也提醒不論是下載什麼 app，在同意使用條款、填寫個資，以及開啟手機授權前都要想清楚是否必要，以及資料授權與儲存地法規。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

APP 個資 社交

延伸閱讀

為蘋果iPad Pro充電卻「燒毀CPU」 他疑用這大廠「原廠充電器」網驚掀戰

人生首台iPhone用3個月就出事…他因「民間較便宜」想送修 果粉1關鍵阻止

蘋果iPhone過年除舊布新！清潔步驟與禁忌、1動作恐傷手機 4大重點一次看

盜版比正版更好…是山寨幣殺了比特幣？帶你了解何為「專業知識稀釋」

相關新聞

舊瓶裝新酒恐個資外洩？「Bondee」App跟它長超像 列出「中國台灣」隱私條款

一款有著可愛 Avatar 的社交 app「Bondee」投放大量廣告，引起不少網友紛紛分享邀請連結，引起一陣不小的風潮。然而，Bondee 背後來歷到底為何？若以啫喱 app 搜尋，可以發現這是一款強調元宇宙的 app，介面、人物角色設計與 Bondee 高度相似，在 2022 年約 1 月時就曾經在中國 App Store 上超越微信下載，成為熱門社交 app

NBA手遊登場！《NBA ALL-WORLD》免費玩挑戰頂尖球員

去年6月底宣布與美國國家籃球協會、國家籃球協會球員工會合作，以原創形式打造、結合現實世界互動的體育類型手機遊戲《NBA ALL-WORLD》之後，Niantic稍早宣布此款遊戲正式以免費形式開放遊玩。

帶毛小孩不知何處去 工程師自創App查寵物友善地點

為方便飼主了解寵物友善地點，台北市府推出「動物友善空間計畫」，輔導店家張貼動物友善空間貼紙；也有工程師自創App，可一鍵...

想偷偷退出LINE群組怎做？過來人秒曝「最實用1招」：不會有通知

LINE是台灣人愛用的社交軟體之一，不論公私事都有可能會創LINE群組，讓一群人加入共同發言討論，但一名網友就求助，他加入太多LINE群組到如今「根本都用不上」，好奇「怎麼不著痕跡地退群組？」

彭博：Spotify最快將於本週開始裁員

路透社今天引述彭博報導，Spotify Technology計劃最快將於本週開始裁員以縮減成本，加入近來裁減上萬員工的A...

買了卻不會用 86歲爺刊廣告「想學會用iPhone」有驚喜結果

國外一名爺爺在當地媒體刊登廣告，希望找人來教他用手機，一名23歲正妹決定擔任爺爺的「家教」，兩人也因此成為忘年之交。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。