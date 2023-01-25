舊瓶裝新酒恐個資外洩？「Bondee」App跟它長超像 列出「中國台灣」隱私條款

一款有著可愛 Avatar 的社交 app「Bondee」投放大量廣告，引起不少網友紛紛分享邀請連結，引起一陣不小的風潮。然而，Bondee 背後來歷到底為何？若以啫喱 app 搜尋，可以發現這是一款強調元宇宙的 app，介面、人物角色設計與 Bondee 高度相似，在 2022 年約 1 月時就曾經在中國 App Store 上超越微信下載，成為熱門社交 app

今年農曆年過年期間，一款有著可愛 Avatar 的社交 app「Bondee」投放大量廣告，引起不少網友、網紅嚐鮮，紛紛分享邀請連結，引起一陣不小的風潮。

然而，Bondee 背後來歷到底為何？其公司 Metadream 可以查到登記於新加坡，Bondee 本身的官網則在美國、韓國皆有徵求員工，強調是美、韓聯合開發。不過在 app 有些畫面中可以看到出現「啫喱」app 的字樣，加上「視頻」、「數字秘密基地」等用語不像台灣本地用法，以及使用者隱私條款將台灣列為「中國台灣」並適用於中國使用者例外條款，可以看到在 Dcard、Twitter 等社群討論上引起疑竇。

若以啫喱 app 搜尋，可以發現這是一款強調元宇宙的 app，介面、人物角色設計與 Bondee 高度相似，在 2022 年約 1 月時就曾經在中國 App Store 上超越微信下載，成為熱門社交 app，也可以看到引起不少中國使用者的討論。甚至中國媒體集團鳳凰網一度為其大股東，後將大部分股權出售給中國一點資訊（賽博大象集團）執行長楊宇翔。

不過同年 2 月，啫喱 app 就因為體驗不佳、互動空洞、資安疑慮、操作卡頓以及 bug 多等問題引起使用者抱怨，稱註冊完收到詐騙、廣告電話，甚至質疑其與元宇宙關連薄弱，在 App Store 無預警下架。啫喱也稱隱私問題為造謠，將針對相關消息提告，先下架暫停新使用者加入，不過自此之後就沒有消息。

在討論區可以看到使用者意見推測，Bondee 就是去年在中國黯然下架的啫喱 app 轉生，擺脫過去的舊名重新在不同地區上架，而 Bondee 就是代表中國流行語「蹦迪」（開趴）。

雖然 Bondee 背後的公司目前註冊在新加坡，不過考量到啫喱 app 過去的資料外洩疑慮，以及將隱私條款台灣使用者畫在中國台灣地區，造成該公司可能會將資料置於中國的伺服器，並配合中國政府要求提供相關數據，註冊前應該將這些因素列入考慮。也提醒不論是下載什麼 app，在同意使用條款、填寫個資，以及開啟手機授權前都要想清楚是否必要，以及資料授權與儲存地法規。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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