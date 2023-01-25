NBA手遊登場！《NBA ALL-WORLD》免費玩挑戰頂尖球員
去年6月底宣布與美國國家籃球協會、國家籃球協會球員工會合作，以原創形式打造、結合現實世界互動的體育類型手機遊戲《NBA ALL-WORLD》之後，Niantic稍早宣布此款遊戲正式以免費形式開放遊玩。
此款遊戲的玩法同樣圍繞現實世界的定位資訊，玩家們可以藉由在當地社區進行探索，藉由偶遇、挑戰現今的頂尖NBA球員，進而將其延攬進自有球隊，並且邁出稱霸球場的第一步。
《NBA ALL-WORLD》是一款以擴增實境打造，並且以免費形式提供遊玩的全新籃球世界遊戲，目前已經透過全球各地區的App Store與Google Play Store開放下載。
玩家除了能升級、強化延攬球員，使其成為叱吒風雲的球場之王，更可透過尋找「投落區」獲得知名品牌的最新裝備與時裝，並且能展示球隊成員、與朋友進行線上聊天，甚至可參加能獲得遊戲限定道具的1對1錦標賽。
此外，玩家們也能透過遊玩《NBA ALL-WORLD》，瞭解現役NBA球員在真實世界中最喜愛的地點，而Niantic也將透過行銷活動「放手一搏」，以及由傑倫·格林、喬丹·普爾、科爾-安東尼·唐斯和安德魯·威金斯等NBA球員主演的《NBA ALL-WORLD》短篇紀錄片系列「我的起源」擴大宣傳新遊戲。
作為Niantic的首款官方授權體育類遊戲，《NBA ALL-WORLD》同樣鼓勵人們外出探索世界，並且盡情享受以下豐富遊戲體驗與內容：
･ 探索世界：挑戰並招募在附近偶遇的NBA球員，蒐集各種用具與強化道具，參加比賽、錦標賽等多樣內容盡待探索。
･ 組建球隊：為了組建夢幻球隊，熱血挑戰當代NBA球星並將其延攬入球隊。 再度與招募過的球員交手，練習自己的投籃技巧、獲得更多信譽。 隨著隊伍等級的提升，招募強力球員將更有利於隊伍的發展。
･ 挑戰極限：透過強化道具提升球員的進攻、防守與體質數據。記得隨時補充能量飲料，保持隊伍的活力。
･ 球場爭霸戰：挑戰世界各地10萬座實體球場的球場爭霸戰排行榜。 挑戰好友與其他玩家，爭奪球場之王的地位。
･ 展現自我格調：在投落區取得愛用品牌的稀有用具。尋找可以提升球員數據的特殊用具，為他們搭配服飾與球鞋，讓球隊在穿搭和球技上都能大放異彩。
《NBA ALL-WORLD》採用Niantic的Lightship平台打造，同時也應用Niantic的Campfire應用程式，藉此提供豐富的社群功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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