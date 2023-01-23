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想偷偷退出LINE群組怎做？過來人秒曝「最實用1招」：不會有通知

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE示意圖。圖／聯合新聞網
LINE示意圖。圖／聯合新聞網

LINE是台灣人愛用的社交軟體之一，不論公私事都有可能會創LINE群組，讓一群人加入共同發言討論，但一名網友就求助，他加入太多LINE群組到如今「根本都用不上」，好奇「怎麼不著痕跡地退群組？」

近日有網友在PTT透露心聲，他表示時常因課業或公司業務需要，而被迫加入「群組」，但任務完成或畢業後，當初加入的群組也用不上，「留下來很奇怪，退出也不太好意思」，讓他為此煩惱不已。

為此困擾著的原PO發文求救，不僅擔心自動退群會帶來尷尬，也不希望退群動作留下紀錄，直呼「怎麼不著痕跡地退群組，有沒有八卦？」對於原PO進退兩難的處境，眾網友們紛紛給出建議「名字改成『不明』，退出後再改回來」、「名字先改成『不明』，退出就會顯示『不明退出群組』，懂？」，但這種方法立刻遭到其他網友打臉「根本就沒用！」

有實測過上述方法的網友就坦言，「改暱稱沒用，不要亂教」、「暱稱改回正常又會回來了啦，一樣知道是誰退出」、「而且回去看對話也知道『不明』是誰」。

更有人直言「直接退」是最優方案，「你都要退群了還在乎這個幹嘛」、「就直接說『階段任務結束，所以先退群組囉～』」、「不用擔心，你開頭後就會有人陸續退了」、「根本沒人鳥你」、「沒人在意邊緣人，直接退」、「就退出不就好了，反正又不會通知」、「長官還在傷腦筋怎叫你離開，直接退免尷尬」。

PTT LINE

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