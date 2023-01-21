2011年後幾乎維持相同介面！維基百科頁面外觀終於做了改版
維基媒體基金會 (Wikimedia Foundation)稍早宣布，從2011年便維持幾乎相同設計的維基百科網頁版頁面，將換上全新外貌。
最大改變，在於在文章左側調整為內文目錄，同時語言介面與工具選項則是重新做了設計，同時新版頁面將會限制文章內容寬度，讓使用者能在不同瀏覽器視窗大小維持一致觀看體驗，同時也能減少閱讀長篇內容時的疲勞感。
另外，在搜尋結果會額外顯示縮圖與內容簡述，讓使用者能更容易判斷搜尋結果是否為所查找內容。
在進一步說明中，維基媒體基金會表示新外觀設計並未移除任何功能，僅針對外觀部分進行調整，更強調新版外觀設計讓使用者透過搜尋查找內容的比例增加30%，而捲動頁面反覆瀏覽比例則降低約15%，對於既有使用者將能更方便瀏覽。
目前新版頁面設計已經套用在英語等主要活躍使用語言版本，預期之後會逐步擴展到更多語言版本，同時維基媒體基金會將持續蒐集使用者反饋意見進行微調。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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