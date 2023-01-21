2011年後幾乎維持相同介面！維基百科頁面外觀終於做了改版

去年一整年工作行程滿檔，是否因此錯過許多好看的劇呢？過年有較多時間可以休息，正好能補追沒看到的好戲，以下便盤點14部在2022年擁有高話題度的影劇、動漫；其中，去年年底一播出就獲好評的《黑暗榮耀》，第二季也預計在今年3月上映，不妨趁現在把第一季追起來吧！

2023-01-20 17:00