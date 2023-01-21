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Netflix營收成長幅度創上市以來最低 全球付費用戶新增長數量超乎預期

聯合新聞網／ 楊又肇

Netflix稍早公布2022財年第四季財報，營收達78.5億美元，相比去年同期成長1.9%，雖然營收成長幅度成為自2002年掛牌上市以來最低，但在全球付費用戶新增長數量卻超乎市場預期。

先前推出附帶廣告且收費相對較低的訂閱方案，加上開始在全球市場積極減少濫用家庭共用訂閱方案情況，顯然讓Netflix從上一季開始增加更多新付費訂閱用戶，另外增加直播節目內容賽事直播項目，並且與Nike合作擴展健身市場，加上先前佈局的遊戲市場，似乎也都讓Netflix從原本串流影音服務轉型加入更多獲利模式。

不過，先前確定共同執行長Reed Hastings即將卸任，加上每股獲利表現不如預期，因此也讓Netflix股價漲幅一度收窄至3%以下。

而2022財年第四季財報營收達78.5億美元，營利部分僅為5.5億美元，相比去年同期達6.32億美元低，但仍比原本預期的3.3億美元更高。至於全球付費訂閱人數增加至2.31億人，其中新增訂閱人數達766萬人，在北美市場則是增加91萬人，亞太地區市場則增加180萬人。

回顧2022財年全年表現，Netflix總計創造320億美元營收，總營利達56億美元，手邊持有20億美元可用於經營行銷現金，以及約16億美元可自由運用現金。

同時因應Reed Hastings即將卸任產生影響，Netflix也宣布將恢復股票回購，藉此穩定投資者信心。而Reed Hastings後續將留任執行董事長，過去同樣擔任共同執行長的Ted Sarandos將維持原本職務，營運長Greg Peters則將升任共同執行長，並且加入Netflix董事會，另外全球電視業務負責人Bela Bajaria將升任內容長，全球電影業務負責人Scott Stuber則將擔任電影業務董事長。

另外，Netflix表示公司已經度過最燒錢的階段，預期從2023財年開始將維持正向自由現金流成長，並且預期2023財年第一季的用戶新增加人數將達260萬人。

但依照Netflix說明，基於加入附帶廣告且收費相對較低的訂閱方案，同時在全球市場減少濫用家庭共用訂閱方案情況，未來將不再於財報中公布新增用戶人數資料。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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