Netflix營收成長幅度創上市以來最低 全球付費用戶新增長數量超乎預期
Netflix稍早公布2022財年第四季財報，營收達78.5億美元，相比去年同期成長1.9%，雖然營收成長幅度成為自2002年掛牌上市以來最低，但在全球付費用戶新增長數量卻超乎市場預期。
先前推出附帶廣告且收費相對較低的訂閱方案，加上開始在全球市場積極減少濫用家庭共用訂閱方案情況，顯然讓Netflix從上一季開始增加更多新付費訂閱用戶，另外增加直播節目內容、賽事直播項目，並且與Nike合作擴展健身市場，加上先前佈局的遊戲市場，似乎也都讓Netflix從原本串流影音服務轉型加入更多獲利模式。
不過，先前確定共同執行長Reed Hastings即將卸任，加上每股獲利表現不如預期，因此也讓Netflix股價漲幅一度收窄至3%以下。
而2022財年第四季財報營收達78.5億美元，營利部分僅為5.5億美元，相比去年同期達6.32億美元低，但仍比原本預期的3.3億美元更高。至於全球付費訂閱人數增加至2.31億人，其中新增訂閱人數達766萬人，在北美市場則是增加91萬人，亞太地區市場則增加180萬人。
回顧2022財年全年表現，Netflix總計創造320億美元營收，總營利達56億美元，手邊持有20億美元可用於經營行銷現金，以及約16億美元可自由運用現金。
同時因應Reed Hastings即將卸任產生影響，Netflix也宣布將恢復股票回購，藉此穩定投資者信心。而Reed Hastings後續將留任執行董事長，過去同樣擔任共同執行長的Ted Sarandos將維持原本職務，營運長Greg Peters則將升任共同執行長，並且加入Netflix董事會，另外全球電視業務負責人Bela Bajaria將升任內容長，全球電影業務負責人Scott Stuber則將擔任電影業務董事長。
另外，Netflix表示公司已經度過最燒錢的階段，預期從2023財年開始將維持正向自由現金流成長，並且預期2023財年第一季的用戶新增加人數將達260萬人。
但依照Netflix說明，基於加入附帶廣告且收費相對較低的訂閱方案，同時在全球市場減少濫用家庭共用訂閱方案情況，未來將不再於財報中公布新增用戶人數資料。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【話題】蘋果開2代「Home Pod」藏5點沒說的事！「這功能」便宜款也有
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
📢 【必買】過年開玩！任天堂Switch港版eShop新春優惠祭10款遊戲7折 《瑪利歐派對》便宜500元
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
📢 【周報】果粉敲碗蘋果史上最有感改變！ iPhone 15 Pro機型獨有6特色揭曉
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言