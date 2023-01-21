Twitter聲明：不允許開發者開發第三方Twitter應用服務
日前Elon Musk透露將限制第三方服務取用Twitter服務資源後，Twitter於上週悄悄調整API內容，並且於稍早聲明將不再允許開發者繼續打造第三方Twitter應用服務。
在此影響下，包含Tweetbot、Twitterrific、Aviary、Echofon、Birdie等取用Twitter內容的第三方服務都無法再正常使用。
同時，Twitter也調整其開發條款，明文規定開發者不得繼續開發第三方Twitter應用服務，另外也不允許開發者打造替代或類似服務。
Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working.— Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023
而作此調整，自然希望避免使用者轉向使用此類第三方服務，僅能透過Twitter頁面、app瀏覽內容，藉此將觀看使用流量保留在Twitter服務，進而能順利透過流量轉變為營收。
不過，依照The Information網站報導指稱，目前已經有超過500家主要廣告業者暫停在Twitter投放廣告，導致目前Twitter很難透過廣告曝光獲取足夠營收。雖然目前仍有超過30家媒體業者、新聞機構與體育聯盟仍與Twitter維持內容推廣合作，但Twitter依然需要積極尋求廣告以外的獲利模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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