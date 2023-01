Twitter聲明：不允許開發者開發第三方Twitter應用服務

日前Elon Musk透露將限制第三方服務取用Twitter服務資源後,Twitter於上週悄悄調整API內容,並且於稍早聲明將不再允許開發者繼續打造第三方Twitter應用服務。

在此影響下,包含Tweetbot、Twitterrific、Aviary、Echofon、Birdie等取用Twitter內容的第三方服務都無法再正常使用。

同時,Twitter也調整其開發條款,明文規定開發者不得繼續開發第三方Twitter應用服務,另外也不允許開發者打造替代或類似服務。

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working.