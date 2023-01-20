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他買999元3C福袋獲3230元產品喊「值得」 網友見實物大酸：買到撞到清庫存

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友日前購買知名蘋果專賣店販售的999元3C福袋，開箱後估算發現產品價值共3230元，認為「今年還蠻值得的」，卻被網友大酸。（示意圖／ingimage）
一名網友日前購買知名蘋果專賣店販售的999元3C福袋，開箱後估算發現產品價值共3230元，認為「今年還蠻值得的」，卻被網友大酸。（示意圖／ingimage）

不少民眾會在過年期間買個福袋試手氣，而福袋內容包羅萬象，從日用品到3C一應俱全。一名網友日前購買知名蘋果專賣店販售的999元3C福袋，開箱後估算發現產品價值共3230元，認為「今年還蠻值得的」，卻引起網友感嘆「（店家）真的是清庫存的」、「電子垃圾幫QQ」。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版發文表示，參考其他網友先前購買歷年來知名蘋果專賣店販售的3C福袋「不是很好」，認為今年內容物應該會「改善」，於是購買了999元3C福袋，經他推算後，裡頭內容物和價格為：

．真無線藍牙耳機1650元
．多功能磁吸支架890元
．USB-C to Lightning 編織傳輸線 快充線（60W MFi認證）690元

一名網友買999元的3C福袋，內含真無線藍牙耳機、多功能磁吸支架、USB-C to Lightning編織傳輸線共3230元，卻被網友認為是電子垃圾。（翻攝自PTT）
一名網友買999元的3C福袋，內含真無線藍牙耳機、多功能磁吸支架、USB-C to Lightning編織傳輸線共3230元，卻被網友認為是電子垃圾。（翻攝自PTT

福袋內的3樣產品總價值為3230元，超過原本福袋990元的定價，「覺得今年還蠻值得的」。

另一名網友認為自己可能是「大獎幸運兒」，也在同家店購買福袋，內有刮刮卡、無線車充支架、雙用傳輸線、磁吸支架、螢幕清潔液，還有紅包袋跟分享券，讓他直呼後2樣「最不重要」，但刮刮卡刮中價值1790元的磁吸式行動電源，「網路查一下價值還真的有超過2500元，商品也還算實用啦。」引起熱議。

另一名買999元的3C福袋，除了拿到3C產品外，還拿到紅包袋。網友也驚呼，到蘋果專賣店買福袋，「連個原廠的配件都沒有」。（翻攝自PTT）
另一名買999元的3C福袋，除了拿到3C產品外，還拿到紅包袋。網友也驚呼，到蘋果專賣店買福袋，「連個原廠的配件都沒有」。（翻攝自PTT

另一名買999元的3C福袋，刮刮樂刮中聲稱價值1790元的磁吸式行動電源，仍被網友認為是電子垃圾。（翻攝自PTT）
另一名買999元的3C福袋，刮刮樂刮中聲稱價值1790元的磁吸式行動電源，仍被網友認為是電子垃圾。（翻攝自PTT

有網友認為「這個庫存很可以啦」，但幾乎網友一面倒認為「有夠雷！一堆電子垃圾」、「真的是清庫存的」、「買到撞到」、「推樓主佛心，幫廠商付年終獎金。」、「感謝原Po肉身實驗」、「莫怪世上盤子多」，並提到蘋果專賣店買福袋，「連個原廠的配件都沒有」、「台灣的福袋真的很讓人失望」。

另一名網友則說，這些3C產品的價值都標很高，「但沒人會花這種錢去買，有行無市」、「這些東西單獨賣也根本不想買啊」，還有人認為原Po太樂觀，「（指原Po）看往年開不是很好，怎麼會想今年會改善XDDDD。」

福袋 蘋果 3C Apple

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