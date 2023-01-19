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Google評分準嗎？他疑1星言論像奧客 網笑負評才準：都洗的啦

聯合新聞網／ 綜合報導
Google評論已經成了許多民眾選擇餐廳的參考依據，有網友好奇其準確度真的高嗎？ 路透
Google評論已經成了許多民眾選擇餐廳的參考依據，有網友好奇其準確度真的高嗎？ 路透

現今大眾在選擇商家前，都會先查詢Google地圖的評價，不過有網友發現Google評論似乎真假摻半，有些消費者經常因為「店家態度」只給1顆星，他疑惑這樣是不是會導致味道評價失準，對此，網友看法各異，有人認為確實有影響，也有人認為負評還是頗具參考性。

一位網友在PTT發文問，「Google的商家評分準確嗎？」他表示最近吃膩了附近的餐廳，想要嘗試一些新口味，於是就根據Google地圖的店家評分找了幾間，他嘗試下來覺得大部分都與評分相去不遠，不過他發現許多給1顆星的負評很像「奧客發言」，通常都是「店員愛理不理」、「老闆講話口氣很兇」等態度問題。原po對這類留言提出批評，「平民小吃雞排、滷肉飯、水餃店，又不是500元以上的餐廳，還要服務態度，好像太物超所值吧」。

有網友也認為，Google評論確實有些失準，「台灣人會把難吃但便宜的打高分」、「看到一堆負評罵態度，但實際上好吃」、「看評論數量，數量不夠多可以洗好評」、「不準啊，都有給1星要告人的」、「4.7星以上又幾千則評價的，都是打卡送東西洗出來的」、「評論很多的定期都會叫員工洗一下啦」、「從來沒信過，靠自己的雙眼跟舌頭」。

不過其餘網友指出，只看負評其實比較準，「只看負評」、「讀負評最準」、「看負評+1，完全沒有負評的會覺得是不是打卡刷出來的」、「看負評與看最近的，看評語就知道是否為真實評論」、「那個分數可以買，負評反而有參考價值」。

還有些人認為，服務態度本來就是餐廳評分的重要依據，「服務態度不好給低分不是很正常」、「東西如果吃不出差距，服務態度當然變成重點」、「連評價都不願意好好顧的，也不會是什麼好店家」。

Google Google Maps 餐廳 奧客

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