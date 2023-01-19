訊息照片太多卡卡的？年前幫LINE大掃除 簡單「3招」除舊佈新
春節除了要幫家裡大掃除，也不能忘記把手機整理一番。LINE官網於昨天（18日）即釋出替LINE帳號大掃除的簡單3招，用戶只要跟著操作，短短幾分鐘就能幫助LINE清除過去累積的眾多雜物，使用起來也更為順暢。
1.整理好友、群組清單
趁著迎接新年，可以將那些已經久未聯繫、或為了工作臨時互加的好友和群組刪除。欲刪除好友只要到「好友名單」中長按想刪除的對象，跳出清單後再點選「刪除」即可；退出群組也同樣只要到「群組名單」長按，點選「退出群組」就能完成。
2.整理貼圖庫存
多數用戶都同時手握多種貼圖，不過其實有些免費貼圖已經超過使用期限，或是有些貼圖已經不太常用，都可以點選LINE首頁右上角的「設定（小齒輪）」，進到「貼圖」後再點選「變更順序／刪除貼圖」，就可以對貼圖庫存進行整理。
3.清除快取（Cache）
透過LINE受到照片、影片、語音訊息和檔案等資料，也都會佔據手機的儲存空間，建議點選首頁右上角「設定（小齒輪）」，進到「聊天」內點選「清除快取」，即可釋出部分空間。
📢 【話題】蘋果開2代「Home Pod」藏5點沒說的事！「這功能」便宜款也有
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
📢 【必買】過年開玩！任天堂Switch港版eShop新春優惠祭10款遊戲7折 《瑪利歐派對》便宜500元
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
📢 【周報】果粉敲碗蘋果史上最有感改變！ iPhone 15 Pro機型獨有6特色揭曉
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言