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訊息照片太多卡卡的？年前幫LINE大掃除 簡單「3招」除舊佈新　

聯合新聞網／ 綜合報導
過年除了要打掃家裡，LINE官網提醒也要記得清理帳號垃圾。圖為LINE示意圖。記者張議晨/攝影
過年除了要打掃家裡，LINE官網提醒也要記得清理帳號垃圾。圖為LINE示意圖。記者張議晨/攝影

春節除了要幫家裡大掃除，也不能忘記把手機整理一番。LINE官網於昨天（18日）即釋出替LINE帳號大掃除的簡單3招，用戶只要跟著操作，短短幾分鐘就能幫助LINE清除過去累積的眾多雜物，使用起來也更為順暢。

1.整理好友、群組清單

趁著迎接新年，可以將那些已經久未聯繫、或為了工作臨時互加的好友和群組刪除。欲刪除好友只要到「好友名單」中長按想刪除的對象，跳出清單後再點選「刪除」即可；退出群組也同樣只要到「群組名單」長按，點選「退出群組」就能完成。

圖擷自LINE官網
圖擷自LINE官網

2.整理貼圖庫存

多數用戶都同時手握多種貼圖，不過其實有些免費貼圖已經超過使用期限，或是有些貼圖已經不太常用，都可以點選LINE首頁右上角的「設定（小齒輪）」，進到「貼圖」後再點選「變更順序／刪除貼圖」，就可以對貼圖庫存進行整理。

圖擷自LINE官網
圖擷自LINE官網

3.清除快取（Cache）

透過LINE受到照片、影片、語音訊息和檔案等資料，也都會佔據手機的儲存空間，建議點選首頁右上角「設定（小齒輪）」，進到「聊天」內點選「清除快取」，即可釋出部分空間。

圖擷自LINE官網
圖擷自LINE官網

LINE 記憶體 貼圖 手機

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