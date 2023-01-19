過年開玩！任天堂Switch港版eShop新春優惠祭10款遊戲7折 《瑪利歐派對》、《歧路旅人》便宜500元

你的Siri曾經有過「自己說話」的經驗嗎？一名網友分享身邊禮儀師朋友工作過程中，手機的螢幕突然亮起，並自動說出「我在門口」，讓禮儀師瞬間全身緊繃、心跳加快，甚至感覺一陣陰風吹過，之後他就衝忙掛掉電話，以跑百米的速度往外衝，有好一陣子不敢再進去往生室。

2023-01-18 13:39