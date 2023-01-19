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過年開玩！任天堂Switch港版eShop新春優惠祭10款遊戲7折 《瑪利歐派對》、《歧路旅人》便宜500元

聯合新聞網／ 綜合報導
任天堂針對Switch的港版eShop平台推出「新春特惠」數位版遊戲，《聯合新聞網》也整理出10款官網公布的打折資訊，要讓讀者撿便宜。（製圖／聯合新聞網）
任天堂針對Switch的港版eShop平台推出「新春特惠」數位版遊戲，《聯合新聞網》也整理出10款官網公布的打折資訊，要讓讀者撿便宜。（製圖／聯合新聞網）

買個便宜遊戲好過年！任天堂（Nintendo）前陣子才針對日本eShop推出新年特賣，這次轉戰港板eShop祭出「新春優惠2023」，10款熱門遊戲都有7折折扣，即起至2023年1月31日，要讓玩家在過年玩好玩滿。

這次有闔家歡樂的《瑪利歐派對超級巨星》、《卡比的美食節》，也有動腦比拚的《靈活腦學校 一起伸展大腦》等，最高可便宜約台幣504元，《聯合新聞網》整理出這10款官方公布的打折遊戲內容，不過要注意折扣內容僅限「香港eShop的數位版」喔！

★Nintendo eShop「新春優惠2023」全面7折

時間：2023/1/18（三）～2023/1/31（二）

針對地區：港版eShop（數位版遊戲）

※以下特價資訊全為數位版

1.《瑪利歐派對超級巨星》（Mario Party Superstars）

原價：429港幣（約台幣1665元）

特價：299港幣（約台幣1161元）

折扣：約台幣504元

2.《卡比的美食節》（Kirby's Dream Buffet）

原價：99港幣（約台幣384元）

特價：69港幣（約台幣268元）

折扣：約台幣116元

3.《超級瑪利歐奧德賽》（Super Mario Odyssey）

原價：429港幣（約台幣1665元）

特價：299港幣（約台幣1161元）

折扣：約台幣504元

4.《靈活腦學校 一起伸展大腦》（Big Brain Academy: Brain vs. Brain）

原價：219港幣（約台幣850元）

特價：152港幣（約台幣590元）

折扣：約台幣260元

5.《New 寶可夢隨樂拍》（New Pokémon Snap）

原價：429港幣（約台幣1665元）

特價：299港幣（約台幣1161元）

折扣：約台幣504元

6.《薩爾達傳說 禦天之劍HD》（HD The Legend of Zelda: Skyward Sword）

原價：429港幣（約台幣1665元）

特價：299港幣（約台幣1161元）

折扣：約台幣504元

7.《密特羅德生存恐懼》（Metroid Dread）

原價：429港幣（約台幣1665元）

特價：299港幣（約台幣1161元）

折扣：約台幣504元

8.《世界遊戲大全51》（Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics）

原價：289港幣（約台幣1122元）

特價：200港幣（約台幣776元）

折扣：約台幣346元

9.《歧路旅人》（OCTOPATH TRAVELER）

原價：429港幣（約台幣1665元）

特價：299港幣（約台幣1161元）

折扣：約台幣504元

10.《健身拳擊2：節奏運動》（Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise）

原價：359港幣（約台幣1393元）

特價：250港幣（約台幣970元）

折扣：約台幣423元

Switch 任天堂 超級瑪利歐

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