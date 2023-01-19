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《The Star Named EOS》釋出遊戲畫面 將於2月推出免費試玩版本

聯合新聞網／ 楊又肇

曉數碼 (Akatsuki Taiwan)旗下台灣遊戲工作室品牌曙光工作室在去年公布新作《The Star Named EOS》 (暫稱)，稍早公布遊戲畫面內容，同時預告將推出免費試玩版本。

依照先前說明，《The Star Named EOS》是一款以敘事體驗為主的單人遊玩冒險解謎遊戲，講述對於「攝影」的熱愛，以及那些記錄生活的照片與回憶。玩家在遊戲中將扮演一名年輕的攝影師，盡情在手繪的世界中探索，尋找、收集所有充滿回憶的物件，並且挖掘出深藏在謎題後的故事。

而曙光工作室透露，將依循先前在《傾聽畫語》中帶給玩家感動的敘事互動體驗，將在《The Star Named EOS》藉由「攝影」帶動更多體驗感受。

在此次說明中，透露玩家扮演的攝影師「Dei」在兒時會定期收到旅行中的母親寄來信件，同時信件都會附上攝影師身分的母親所拍攝旅行風景照。直到某天，Dei發現照片內奇異之處，並且在內心深處疑似母親聲音的引導下，開始找尋母親一去不復返的真相。

《The Star Named EOS》場景將延續曙光工作室一貫的精緻手繪風格，同時搭配「全景環繞」技術與「相機攝影」互動，讓玩家感受身如其境的沈浸體驗。在遊戲中，玩家必須利用眼前所見的事物，從一張張泛黃的舊照片、充滿回憶的老舊收藏，以及至親遺留的字跡背後，深入探索被遺忘已久的謎團，並且親身領會至親所曾有過的體悟。

曙光工作室預計從2月6日至13日期間，配合Steam新品節，將開放《The Star Named EOS》試玩版本，讓玩家可以體驗解迷關卡與部分章節故事內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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