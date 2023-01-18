Google搜尋新彩蛋 輸入「農曆新年」關鍵字放兔子煙火
農曆兔年即將到來，Google搜尋推出節慶新彩蛋，輸入新年關鍵字例如農曆新年、農曆春節、春節、年夜、除夕、新春、大年初一、過新年、歲首，會在頁面上施放兔子煙火特效，包括手機版和電腦版都支援。
Google向中央社記者表示，輸入英文關鍵字包括Chinese New Year、Lunar New Year、Lunar Year、Yearof the Rabbit、Spring Festival等，一樣可以跳出彩蛋。
兔子煙火特效結束後，頁面下方會顯示虛擬按鈕，點擊可重複觀看。頁面右方還提供農曆新年拼圖遊戲，可選擇簡單、中等、困難等級，也能邀請朋友加入進行多人遊戲。
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