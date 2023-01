Google搜尋新彩蛋 輸入「農曆新年」關鍵字放兔子煙火

農曆兔年即將到來,Google搜尋推出節慶新彩蛋,輸入新年關鍵字例如農曆新年、農曆春節、春節、年夜、除夕、新春、大年初一、過新年、歲首,會在頁面上施放兔子煙火特效,包括手機版和電腦版都支援。

Google向中央社記者表示,輸入英文關鍵字包括Chinese New Year、Lunar New Year、Lunar Year、Yearof the Rabbit、Spring Festival等,一樣可以跳出彩蛋。

兔子煙火特效結束後,頁面下方會顯示虛擬按鈕,點擊可重複觀看。頁面右方還提供農曆新年拼圖遊戲,可選擇簡單、中等、困難等級,也能邀請朋友加入進行多人遊戲。

