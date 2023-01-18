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日本旅遊上網方式怎麼挑？ 網友分析這3方法優缺點一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
至日本旅遊的上網方式該如何挑選？網友熱情整理出幾種方式的優缺點，供民眾參考。攝影／聯合新聞網
至日本旅遊的上網方式該如何挑選？網友熱情整理出幾種方式的優缺點，供民眾參考。攝影／聯合新聞網

許多民眾在疫情解封後，已摩拳擦掌準備出發日本，然而抵達日本後，舉凡看地圖、聯絡親友等都需要仰賴網路，因此選擇在日本使用網路的方式就成為旅客要做的功課之一。一名PTT網友就精心整理出許多關於日本上網方式的細節，並說明注意事項，讓旅日的遊客可以預先做好準備。

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一名網友在PTT日本旅遊版發文，說明在日本旅遊的使用網路知識。原PO在文章開頭就表示「日本並無真正上網吃到飽」，因為只要在短時間內有大流量使用，都有機會被限速。接著原PO列出3種台灣人常用的上網方式，並分析其優缺點

一、SIM卡

原PO說明，這類SIM卡通常都是使用MVNO，也就是所謂「二類電信」，指的就是這些小電信承租，例如DOCOMO或SOFTBANK這些電信公司的頻寬，提供消費者使用。雖然較便宜，但是他們租的頻寬就有限，也就是網路有可能會稍慢的現象產生，而這種卡有些都會號稱吃到飽，但基本上就是降速吃到飽，可能落在128Kbps左右，因為日本有公平使用原則，通常這種卡都會比較嚴格，所以可能用1-2G就被降速的也是不少見。

除此之外，這種卡通常到日本換上手機後，還必須設定APN才能使用，有些甚至裝上iPhone後無法分享熱點，如果沒有仔細看說明書，會手忙腳亂一陣子。

二、漫遊上網

原PO表示，這個方式對於網路速度就有較大的保證，通常都是電信跟電信之間的簽約，會提供保證跟日本國內一樣的頻寬，只是漫遊的話PING值較高，因為必須先連回台灣再出去。因此原PO提醒，如果有玩遊戲的人要注意此方式，雖然能上網順，但因公平使用原則，短時間內超過一定流量「可能還是會被限速」，只是可能比坊間販賣的SIM卡還要寬鬆些，目前原號漫遊有些電信可以開通日本5G。

三、Wi-Fi機

原PO表示，這個只有他朋友實際用過，主要為租一台「Wi-Fi分享器」，據說可以真的吃到飽不被降速，但缺點就是「不能分開走」，並且若把Wi-Fi機搞丟可能會「有高額的賠償金」。

而原PO也補充，目前行動網路在日本某些地方沒有訊號或網速慢的狀況有幾個原因，除了基地台掛掉等特殊因素外，主要可歸類為：手機不支援該電信頻段、使用坊間賣的MVNO的SIM卡、電信公司基地台不足，而其中「電信公司基地台不足」的問題無解，只能換家SIM卡或Wi-Fi機，至於「使用坊間賣的MVNO的SIM卡」的話只要在大都市移動，理論上都是沒問題，但如果是郊區行程居多，仍建議原號漫遊Docomo網路速度會比較好。

日本 吃到飽 PTT

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