魂系遊戲《艾爾登法環》出1年…他仍被小怪虐 「棄Game」正常嗎引熱議
2022年推出的遊戲《艾爾登法環》至今快1年，仍受到許多玩家喜愛，該遊戲也獲得2022年度Steam的「年度遊戲」獎，然而在PTT八卦版，卻有人表示自己玩了這款年度遊戲後，走到哪都被小怪解決，打王也打不贏，於是「沒多久就放置了」，只好回去玩Switch，引起網友討論。
《艾爾登法環》是一款由 FromSoftware開發，並由遊戲製作人宮崎英高與作家喬治．R．R．馬丁共同創作的魂系動作角色扮演遊戲。在遊戲過程中，玩家為了修復艾爾登法環，需要探索廣闊的交界之地，以成為艾爾登之王。而該遊戲在2022年推出後獲得廣大迴響，並得到2022年度Steam的「年度遊戲」獎。
然而一名網友在PTT八卦版發文，表示自己玩了幾天該遊戲，仍不知道遊戲方向，隨意探索後，走到哪都被小怪解決，打王也無法打贏，因此完沒多久就放置在那，回頭去玩任天堂的Switch遊戲。原PO因此好奇「艾爾登法環，玩沒幾天就放置正常嗎？」
有網友抨擊，表示「不正常」、「太難太暴力的不適合你」、「你還是去玩任天堂的東西吧，沒天份就認命。」、「你太弱了吧」，也有網友深有同感，表示「+1，我想重玩曠野之息，親切多了。」、「第一次玩也是這樣，玩一次就封印，之後因爲無聊拿出來玩，突然覺得好玩XD」、「對魂系新玩家來說很正常」、「本來就是高難度取向遊戲」、「跟風買的你有開機算不錯了吧」。
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