日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
趁過年休個長假、或未來劃休年假出國玩，日本成為多數國人的出遊選擇，除了安排好行程、準備好行李、旅遊注意事項外，最重要的是一定要擁有網路才能暢行無阻，但到底要挑選原手機電信漫遊，還是買1張漫遊SIM卡、抑或是新的eSIM卡上網方式呢？《聯合新聞網》就帶你整理相關資訊，選擇你適合的日本漫遊方式。
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目前台灣人最常在日本上網方式有4種：原手機門號漫遊、買SIM卡、租借日本Wi-fi分享器多人使用、或是用最新型態不需要換卡的eSIM卡上網等，各有優缺點。
★原手機門號漫遊
只要向原本所使用的台灣電信業者申請漫遊，就能直接在日本「無痛」使用，還會幫你自動選擇通訊良好的當地業者，省去繁瑣設定的麻煩，不過在價格相對上就沒有比換1張日本上網SIM卡公司或租借日本Wi-fi分享器要來得便宜，且多數電信業者提供的傳輸量並非吃到飽、或是不能分享個人熱點給親朋好友，這點需要注意。
在使用原門號直接漫遊前，除了要申請漫遊服務外，也需要在手機（iOS或Android）開啟「數據漫遊」，才能順利在日本上網。目前中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星及亞太電信都有提供日本提供「月租用戶」原門號直接漫遊的服務，以「純上網」相關價格如下：
原門號漫遊價格比一比
．中華電信：7日1GB 149元起、吃到飽1日298元
．遠傳電信：1GB 249元起、吃到飽1日299元起
．台灣大哥大：15天1GB 199元起、吃到飽1日399元
．台灣之星：分成一般計量型與吃到飽，吃到飽為1日388元
．亞太電信：吃到飽1日399元
★買日本上網SIM卡
其實買日本上網SIM卡（預付卡）難度不高，更可讓旅客依價格或傳輸量挑選自己喜歡的項目，若你使用台灣之星門號的手機，可以購買台灣大哥大推出「日本漫遊通」的預付卡，只要在出國前將原本SIM卡抽出來替換即可。
目前五大電信僅台灣之星未提供預付卡漫遊服務，另外也能在網路上看見不少賣家在販售日本上網卡，提供更多元選擇，目前台灣電信業者有販售的日本上網SIM卡如下：
日本上網SIM卡價格比一比
．中華電信：中華樂遊通6天3GB為399元、8天8GB為599元
．遠傳電信：日本遠遊卡5日每日1GB 499元起
．台灣大哥大：日本漫遊通上網吃到飽3日299元起
．亞太電信：日本暢玩卡吃到飽5日599元
★eSIM卡漫遊
eSIM卡（Embedded-SIM）又被稱為「虛擬SIM卡」，在物理上其實還算是實體SIM卡，被嵌在新款行動裝置的電路板上，只是比現在最小尺寸的Nano SIM要來得更小，加上若開通eSIM卡服務，就可以讓手機變成「雙卡雙待」，且到國外使用時，不需要使用漫遊，就能直接使用當地電信業者的數據方案，但目前分享熱點時仍不太穩定。
使用eSIM卡好處是，不用再更換實體SIM卡，透過手機掃描專屬QR Code或是手動輸入就能使用，相當方便，不過想使用eSIM卡前，可至手機官網查詢自己的手機是否支援。
可在網路上尋找日本eSIM卡上網業者，購買後會獲得QR Code（或QR Code＋手動輸入啟動碼）使用。
以蘋果iPhone 14 Pro Max為例：
設定→行動服務→加入eSIM→「使用行動條碼／手動輸入詳細資訊」掃描後，就可啟用成功，隨後還能設定標籤，譬如設定「日本上網」，以利辨識，回台後可直接點選該eSIM→刪除eSIM，就能輕鬆刪除，相當方便，但也要注意，eSIM卡「無法重新安裝」，請再次確認方案已使用完畢才能清除。
若以安卓（Android）的Pixel 7為例：
設定→網路和網際網路→點選「行動網路」的＋號→點選「改為下載SIM卡」→「使用2張SIM卡嗎」選擇「是」→掃描QRCode或手動輸入啟用碼，就可成功啟用。
但千萬要記得，設定好之後，要把主要實體SIM卡（台灣的電信業者）設定為「關閉」，否則到時在國外上網因訊號不穩而切換成台灣業者，增加國際漫遊的費用，造成損失。
目前遠傳電信有提供「遠遊卡eSIM」服務，分成3日至15日不同天數，價格為159元至1499元，選擇性比實體「遠遊卡」還多；台灣大哥大也提供eSIM卡日本漫遊服務，價格與實體預付卡相同；「Wi-Ho特樂通」則為5日每日2GB 840元起。
★Wi-Fi分享器
多人一同遊玩、同時行動又想省錢時， Wi-Fi分享器或許是最好的選擇，Wi-Fi分享器可同時連上多台裝置，使用方式簡單，只要將Wi-Fi分享器開機後，再用手機連線後輸入密碼即可使用，但多人使用下，機器耗電量快，可能還要額外多帶1顆行動電源較為保險。
不過如果你在團體活動中熱愛「自由行動」者，Wi-Fi分享器的方案還是不適合你，改用預付卡漫遊、原號漫遊或是eSIM上網比較適當。
目前「Wi-Ho特樂通」、「GoWiFi」及「GLOBAL WiFi」等業者都有提供Wi-Fi分享器服務，相關價格如下：
Wi-Fi分享器租借價格比一比
．Wi-Ho特樂通：吃到飽1日299元，並附加行動電源
．GoWiFi：吃到飽1日99元
．GLOBAL WiFi：3日3GB為149元
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