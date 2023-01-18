快訊

印尼外海發生規模7.2地震！發布海嘯警報

特斯拉工程師吐實：「自駕」宣傳影片是演的 誤導消費者

澳網／第二盤拉傷硬撐仍爆冷出局 納達爾衛冕夢碎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
目前台灣人最常在日本上網方式有4種：原手機電信漫遊、買SIM卡、租借日本Wi-fi分享器多人使用、或是用最新型態不需要換卡的eSIM卡上網等，《聯合新聞網》帶你選擇最適合自己的方案。（製圖／聯合新聞網）
目前台灣人最常在日本上網方式有4種：原手機電信漫遊、買SIM卡、租借日本Wi-fi分享器多人使用、或是用最新型態不需要換卡的eSIM卡上網等，《聯合新聞網》帶你選擇最適合自己的方案。（製圖／聯合新聞網）

趁過年休個長假、或未來劃休年假出國玩，日本成為多數國人的出遊選擇，除了安排好行程、準備好行李、旅遊注意事項外，最重要的是一定要擁有網路才能暢行無阻，但到底要挑選原手機電信漫遊，還是買1張漫遊SIM卡、抑或是新的eSIM卡上網方式呢？《聯合新聞網》就帶你整理相關資訊，選擇你適合的日本漫遊方式。

延伸閱讀：

懶人包／玩日本攻略一網打盡 快速通關申請超簡單、優惠券存起來買爆

目前台灣人最常在日本上網方式有4種：原手機門號漫遊、買SIM卡、租借日本Wi-fi分享器多人使用、或是用最新型態不需要換卡的eSIM卡上網等，各有優缺點。

★原手機門號漫遊

只要向原本所使用的台灣電信業者申請漫遊，就能直接在日本「無痛」使用，還會幫你自動選擇通訊良好的當地業者，省去繁瑣設定的麻煩，不過在價格相對上就沒有比換1張日本上網SIM卡公司或租借日本Wi-fi分享器要來得便宜，且多數電信業者提供的傳輸量並非吃到飽、或是不能分享個人熱點給親朋好友，這點需要注意。

隨著出國到日本的旅客愈來愈多，不少景點開始有了排隊人潮，此時有無網路就相當重要了，就能趁排隊時用手機上網解決無聊時光。圖為日本環球影城瑪利歐園區一景。（攝影／聯合新聞網）
隨著出國到日本的旅客愈來愈多，不少景點開始有了排隊人潮，此時有無網路就相當重要了，就能趁排隊時用手機上網解決無聊時光。圖為日本環球影城瑪利歐園區一景。（攝影／聯合新聞網）

在使用原門號直接漫遊前，除了要申請漫遊服務外，也需要在手機（iOS或Android）開啟「數據漫遊」，才能順利在日本上網。目前中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星及亞太電信都有提供日本提供「月租用戶」原門號直接漫遊的服務，以「純上網」相關價格如下：

原門號漫遊價格比一比

．中華電信：7日1GB 149元起、吃到飽1日298元

．遠傳電信：1GB 249元起、吃到飽1日299元起

．台灣大哥大：15天1GB 199元起、吃到飽1日399元

．台灣之星：分成一般計量型與吃到飽，吃到飽為1日388元

．亞太電信：吃到飽1日399元

★買日本上網SIM卡

其實買日本上網SIM卡（預付卡）難度不高，更可讓旅客依價格或傳輸量挑選自己喜歡的項目，若你使用台灣之星門號的手機，可以購買台灣大哥大推出「日本漫遊通」的預付卡，只要在出國前將原本SIM卡抽出來替換即可。

各大電信幾乎都推出預付卡（SIM卡）國外漫遊吃到飽的服務，讓選擇更多元。（翻攝自台灣大哥大官網）
各大電信幾乎都推出預付卡（SIM卡）國外漫遊吃到飽的服務，讓選擇更多元。（翻攝自台灣大哥大官網）

目前五大電信僅台灣之星未提供預付卡漫遊服務，另外也能在網路上看見不少賣家在販售日本上網卡，提供更多元選擇，目前台灣電信業者有販售的日本上網SIM卡如下：

日本上網SIM卡價格比一比

．中華電信：中華樂遊通6天3GB為399元、8天8GB為599元

．遠傳電信：日本遠遊卡5日每日1GB 499元起

．台灣大哥大：日本漫遊通上網吃到飽3日299元起

．亞太電信：日本暢玩卡吃到飽5日599元

★eSIM卡漫遊

eSIM卡（Embedded-SIM）又被稱為「虛擬SIM卡」，在物理上其實還算是實體SIM卡，被嵌在新款行動裝置的電路板上，只是比現在最小尺寸的Nano SIM要來得更小，加上若開通eSIM卡服務，就可以讓手機變成「雙卡雙待」，且到國外使用時，不需要使用漫遊，就能直接使用當地電信業者的數據方案，但目前分享熱點時仍不太穩定。

使用eSIM卡好處是，不用再更換實體SIM卡，透過手機掃描專屬QR Code或是手動輸入就能使用，相當方便，不過想使用eSIM卡前，可至手機官網查詢自己的手機是否支援。

可在網路上尋找日本eSIM卡上網業者，購買後會獲得QR Code（或QR Code＋手動輸入啟動碼）使用。

以蘋果iPhone 14 Pro Max為例：

設定→行動服務→加入eSIM→「使用行動條碼／手動輸入詳細資訊」掃描後，就可啟用成功，隨後還能設定標籤，譬如設定「日本上網」，以利辨識，回台後可直接點選該eSIM→刪除eSIM，就能輕鬆刪除，相當方便，但也要注意，eSIM卡「無法重新安裝」，請再次確認方案已使用完畢才能清除。

蘋果iOS設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）
蘋果iOS設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）

蘋果iOS設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）
蘋果iOS設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）

蘋果iOS設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）
蘋果iOS設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）

蘋果iOS設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）
蘋果iOS設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）

若以安卓（Android）的Pixel 7為例：

設定→網路和網際網路→點選「行動網路」的＋號→點選「改為下載SIM卡」→「使用2張SIM卡嗎」選擇「是」→掃描QRCode或手動輸入啟用碼，就可成功啟用。

安卓Android設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）
安卓Android設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）

安卓Android設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）
安卓Android設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）

安卓Android設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）
安卓Android設定eSIM卡教學。（製圖／聯合新聞網）

但千萬要記得，設定好之後，要把主要實體SIM卡（台灣的電信業者）設定為「關閉」，否則到時在國外上網因訊號不穩而切換成台灣業者，增加國際漫遊的費用，造成損失。

目前遠傳電信有提供「遠遊卡eSIM」服務，分成3日至15日不同天數，價格為159元至1499元，選擇性比實體「遠遊卡」還多；台灣大哥大也提供eSIM卡日本漫遊服務，價格與實體預付卡相同；「Wi-Ho特樂通」則為5日每日2GB 840元起。

★Wi-Fi分享器

多人一同遊玩、同時行動又想省錢時， Wi-Fi分享器或許是最好的選擇，Wi-Fi分享器可同時連上多台裝置，使用方式簡單，只要將Wi-Fi分享器開機後，再用手機連線後輸入密碼即可使用，但多人使用下，機器耗電量快，可能還要額外多帶1顆行動電源較為保險。

WiFi分享機也成為不少台灣人團體出遊的必備物品之一。（本報系資料照）
WiFi分享機也成為不少台灣人團體出遊的必備物品之一。（本報系資料照）

不過如果你在團體活動中熱愛「自由行動」者，Wi-Fi分享器的方案還是不適合你，改用預付卡漫遊、原號漫遊或是eSIM上網比較適當。

目前「Wi-Ho特樂通」、「GoWiFi」及「GLOBAL WiFi」等業者都有提供Wi-Fi分享器服務，相關價格如下：

Wi-Fi分享器租借價格比一比

．Wi-Ho特樂通：吃到飽1日299元，並附加行動電源

．GoWiFi：吃到飽1日99元

．GLOBAL WiFi：3日3GB為149元

日本 上網吃到飽 eSIM

延伸閱讀

【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電

兔年吉祥話再增6款！22種LINE貼圖免費用 新年胡牌「姨母笑」、3款免任務嗨用180天

日本自由行語言卡卡？手機超實用5翻譯工具 它能靠鏡頭火速中翻日

蘋果二度突襲新品又調價／M2 Pro版MacBook Pro變更貴！新Mac mini效能提升不漲反降高CP

相關新聞

日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看

趁過年休個長假、或未來劃休年假出國玩，日本成為多數國人的出遊選擇，除了安排好行程、準備好行李、旅遊注意事項外，最重要的是一定要擁有網路才能暢行無阻，但到底要挑選原手機電信漫遊，還是買1張漫遊SIM卡、抑或是新的eSIM卡上網方式呢？《聯合新聞網》就帶你整理相關資訊，選擇你適合的日本漫遊方式。

魂系遊戲《艾爾登法環》出1年…他仍被小怪虐 「棄Game」正常嗎引熱議

2022年推出的遊戲《艾爾登法環》至今快1年，仍受到許多玩家喜愛，該遊戲也獲得2022年度Steam的「年度遊戲」獎，然而在PTT八卦版，卻有人表示自己玩了這款年度遊戲後，走到哪都被小怪解決，打王也打不贏，於是「沒多久就放置了」，只好回去玩Switch，引起網友討論。

禮儀師與遺體待往生室 Siri突啟動說出4字讓他拔腿狂奔

你的Siri曾經有過「自己說話」的經驗嗎？一名網友分享身邊禮儀師朋友工作過程中，手機的螢幕突然亮起，並自動說出「我在門口」，讓禮儀師瞬間全身緊繃、心跳加快，甚至感覺一陣陰風吹過，之後他就衝忙掛掉電話，以跑百米的速度往外衝，有好一陣子不敢再進去往生室。

兔年吉祥話再增6款！22種LINE貼圖免費用 新年胡牌「姨母笑」、3款免任務嗨用180天

2023迎兔年，過年來臨一定要用個貼圖說說吉祥話！《聯合新聞網》在過年前再次嚴選到6款「期間限定」LINE新年免費貼圖，其中設計師weiweiboy製作的「LINE社群 × weiweiboy」有超多可愛的兔年吉祥話貼圖可使用，配合上次精選16款，共有22款讓你用好用滿！

5跡象恐被盜LINE帳號！ 3招自保救命法看這裡

最怕LINE帳號被盜！若是所有對話紀錄、好友名單全部蒸發絕對會讓人崩潰不已，但如果真的不幸遇到，台灣LINE官方提供3步驟解決，保護自己的帳號安全刻不容緩！ 台灣LINE官方分析3種情況極有可能

模仿者死？「還原iPod」App爆紅卻瞬間消失 恐是蘋果這策略砍掉了

紅極一時的蘋果（Apple）產品iPod於2001年問世，直到去（2022）年蘋果正式宣告iPod停產、走入歷史。不過，近日一款主打重現iPod功能的APP「Retro Pod」開始在果粉之間盛行，這款APP於去年10月正式上架，據《Sensor Tower》資訊分析公司統計，該APP總下載量高達44萬3千次以上，但這款瞬間爆紅的APP竟在短時間內遭到蘋果刪除下架。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。