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禮儀師與遺體待往生室 Siri突啟動說出4字讓他拔腿狂奔

聯合新聞網／ 綜合報導

你的Siri曾經有過「自己說話」的經驗嗎？一名網友分享身邊禮儀師朋友工作過程中，手機的螢幕突然亮起，並自動說出「我在門口」，讓禮儀師瞬間全身緊繃、心跳加快，甚至感覺一陣陰風吹過，之後他就衝忙掛掉電話，以跑百米的速度往外衝，有好一陣子不敢再進去往生室。

一名網友在臉書社團「靈異公社分享殯葬業的所見所聞，他身邊的禮儀師友人曾跟他說過，一次於往生室值班的夜晚，因辦公室正在裝潢，所以隔間拆除，一百多坪的空間除了他自己、一張簡陋的桌子和椅子之外，還有冰在冰櫃裡的往生者，就要這樣度過值班的漫漫長夜。

一名禮儀師在往生室時，手機的Siri功能突然自動啟動說話，內容讓他嚇得拔腿狂奔。翻攝自Apple
一名禮儀師在往生室時，手機的Siri功能突然自動啟動說話，內容讓他嚇得拔腿狂奔。翻攝自Apple

一到夜晚時突然響起電話聲，禮儀師接起後向電話那端說「往生室您好！有什麼能為您服務的呢？」，接著自己的手機螢幕竟突然亮起，Siri也跟著啟動，並說出「我在門口」，讓他全身細胞緊繃了起來，他手握電話環顧四周、心跳加快，感覺一陣陰風吹過他的髮梢，他也沒有勇氣往門口看，「所有的心思都在Siri身上」。

禮儀師接著匆忙的掛掉電話後，並且奮力從行軍床上彈跳起來，低頭以跑百米的速度死命往外面衝，眼睛也不敢亂看，因為怕看到不該看的東西，之後有好一陣子不敢再進去往生室。

網友看完這故事後，留言表示「至少不是回答我在你身後...」、「背後涼涼的」、「心臟要夠力才能做殯葬業」、「Siri 有時真的很煩會亂叫，還會莫名回應」、「應該要去看看（門口），看了就不會怕了」，也有網友分享類似經歷，表示「曾經凌晨2點睡眼惺忪追劇，忽然Siri回答 ：嗯哼～我很好，妳呢？……瞬間清醒」。

Siri 禮儀師 靈異公社

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