《魔獸世界》在陸突結束又想延續合作 網易遊戲拒暴雪娛樂要求

去年因暴雪娛樂未能與網易遊戲達成續約共識，導致《魔獸世界》等遊戲將從今（2023）年1月在中國境內暫停營運，暴雪娛樂希望將既有合作模式繼續順延半年，藉此在不影響玩家遊玩權益情況下，繼續尋找中國境內新合作對象，但網易遊戲方面顯然不接受這樣的作法。

不過，從網易遊戲的立場來看，自然是不會答應暴雪娛樂這樣的要求，畢竟去年雙方決定不再繼續合作，是因為暴雪娛樂單方面認定網易遊戲未能達成所要求營運原則，以及對玩家與員工的承諾，因此確定將從今年1月之後終止合作關係，並且將暫停多數暴雪娛樂在中國境內運作遊戲，直到找到合適新合作對象。

而在許多中國玩家看法中，顯然也是支持網易遊戲居多，尤其在暴雪娛樂的決定影響其遊玩權益情況下，自然不會支持暴雪娛樂試圖透過再順延半年合作，藉此延續自家遊戲在中國市場營運的作法。

就先前說明，網易遊戲透過負責相關遊戲營運的上海網之易網絡科技發展有限公司發出公告，說明其取得授權發行的暴雪娛樂遊戲將在2023年1月24日凌晨12點過後結束營運，並且將從11月23日開始關閉相關遊戲充值與使用者註冊入口，同時在2023年1月23日以前仍會維持相關遊戲正常運作，包含提供日前已經對外公布的更新內容。

至於從2023年1月24日凌晨12點之後，將關閉相關遊戲對應伺服器，而相關遊戲內的玩家帳號對應數據、角色資料則會進行封存，並且依照中國境內法令處理。而在遊戲終止營運後，如果玩家仍有尚未使用的遊戲虛擬貨幣，以及付費購買且尚未失效的遊戲遊玩時間，將可獲得退款。

唯獨《暗黑破壞神：永生不朽》是由暴雪娛樂與網易遊戲共同合作研發，因此依照獨立簽訂長約，未來將會繼續在中國運作，但包含《暗黑破壞神III》、《鬥陣特攻》、《魔獸世界》、《魔獸爭霸III：淬鍊重生》、《爐石傳說》、《星海爭霸》，以及《暴雪英霸》等遊戲都會在中國境內1月23日之後中止營運，同時原本負責相關遊戲營運業務團隊，在日前發出公告之後便已經解散，因此要網易遊戲配合順延半年合作，其實也有困難。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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