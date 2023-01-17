5跡象恐被盜LINE帳號！ 3招自保救命法看這裡

最怕LINE帳號被盜！若是所有對話紀錄、好友名單全部蒸發絕對會讓人崩潰不已，但如果真的不幸遇到，台灣LINE官方提供3步驟解決，保護自己的帳號安全刻不容緩！

台灣LINE官方分析3種情況極有可能是「帳號被盜的前奏」：

一、當有人藉由各種管道向你索取認證碼資訊。

二、當莫名收到「疑似假裝是LINE官方」的訊息：台灣LINE官方舉例，如你未寫信給LINE，LINE官方不會主動發送郵件與你聯繫，也不會要求提供LINE帳號認證的密碼。

三、當你曾下載安裝非Apple Store或Google Play提供的應用程式。

台灣LINE官方提醒務必不要把LINE帳號所設定的「電話、密碼、LINE的簡訊認證碼」給任何人，即便對方可能是你熟識的人。

台灣LINE官方也提到，當使用者遇到以下2種情況，LINE帳號有很高機率已經被盜了。

一、在沒有重複註冊LINE的前提下，自己無法登入LINE，且一直被登出。

二、您的LINE帳號擅自發送訊息給朋友。

若LINE帳號不幸被盜用，台灣LINE官方教大家如何應對，才有機會救回來。圖／取自台灣LINE官方

台灣LINE官方建議當遇到LINE帳號被盜用，千萬不要驚慌，盡快「由您本人」向LINE客服回報。

一、填寫客服問題反應表。

二、完整填寫表單內容：填寫內容越完整，越能幫助客服盡快釐清您的帳號問題。

三、客服會在24小時內回覆，並回信通知您帳號目前的狀況。

若LINE帳號不幸被盜用，台灣LINE官方教大家如何應對，才有機會救回來。圖／取自台灣LINE官方

若經客服查證後，確認您的帳號不幸被盜用：

一、會將您原先被盜用帳號停權。

二、引導您建立新帳號，並請再次來信，客服會協助轉移付費商品（需7至14個工作天）至您新建立的帳號（付費商品包括包含貼圖、表情貼、主題、LINE POINTS、LINE Credit。若您有LINE Pay綁定或是LINE Pay Money問題，客服會引導您前往對應窗口聯繫）。

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