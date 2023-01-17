5跡象恐被盜LINE帳號！ 3招自保救命法看這裡
最怕LINE帳號被盜！若是所有對話紀錄、好友名單全部蒸發絕對會讓人崩潰不已，但如果真的不幸遇到，台灣LINE官方提供3步驟解決，保護自己的帳號安全刻不容緩！
台灣LINE官方分析3種情況極有可能是「帳號被盜的前奏」：
一、當有人藉由各種管道向你索取認證碼資訊。
二、當莫名收到「疑似假裝是LINE官方」的訊息：台灣LINE官方舉例，如你未寫信給LINE，LINE官方不會主動發送郵件與你聯繫，也不會要求提供LINE帳號認證的密碼。
三、當你曾下載安裝非Apple Store或Google Play提供的應用程式。
台灣LINE官方提醒務必不要把LINE帳號所設定的「電話、密碼、LINE的簡訊認證碼」給任何人，即便對方可能是你熟識的人。
台灣LINE官方也提到，當使用者遇到以下2種情況，LINE帳號有很高機率已經被盜了。
一、在沒有重複註冊LINE的前提下，自己無法登入LINE，且一直被登出。
二、您的LINE帳號擅自發送訊息給朋友。
台灣LINE官方建議當遇到LINE帳號被盜用，千萬不要驚慌，盡快「由您本人」向LINE客服回報。
一、填寫客服問題反應表。
二、完整填寫表單內容：填寫內容越完整，越能幫助客服盡快釐清您的帳號問題。
三、客服會在24小時內回覆，並回信通知您帳號目前的狀況。
若經客服查證後，確認您的帳號不幸被盜用：
一、會將您原先被盜用帳號停權。
二、引導您建立新帳號，並請再次來信，客服會協助轉移付費商品（需7至14個工作天）至您新建立的帳號（付費商品包括包含貼圖、表情貼、主題、LINE POINTS、LINE Credit。若您有LINE Pay綁定或是LINE Pay Money問題，客服會引導您前往對應窗口聯繫）。
📢 【話題】蘋果開2代「Home Pod」藏5點沒說的事！「這功能」便宜款也有
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
📢 【必買】過年開玩！任天堂Switch港版eShop新春優惠祭10款遊戲7折 《瑪利歐派對》便宜500元
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
📢 【周報】果粉敲碗蘋果史上最有感改變！ iPhone 15 Pro機型獨有6特色揭曉
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言