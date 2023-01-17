快訊

今晨最低溫9.5度局部有雨！春節「迎寒流時間點」曝光

太衰變成機王？4支Apple Watch全測不到心律 原來是「它」害的

瘋魔啟示錄：世界名作《浮士德博士》天才崩壞寓言

《黑神話：悟空》2024年推出！Unreal Engine 5打造、3D場景超逼真

聯合新聞網／ 楊又肇

2020年隨著Unreal Engine 5一同亮相，並且成為NVIDIA展示4K畫質即時光影追跡，以及DLSS技術的《黑神話：悟空》，稍早由遊戲開發商遊戲科學 (Game Science Interactive Technology)確定將於2024年夏季正式推出。

遊戲科學同時也公布《黑神話：悟空》最新宣傳影片，但從目前確定將在2024年夏季才會正式推出，顯然還需要一段時間進行相關測試，才能順利進入Windows PC、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox One系列，以及Xbox Series X|S平台。

在先前宣傳影片中，可以看見《黑神話：悟空》呈現擬真3D場景，以及更自然的角色毛髮表現效果，而EPIC Games先前更強調Unreal Engine 5將能對應更真實的3D影像渲染效果，並且對應更擬真的光影折射視覺，同時也藉由人工智慧自動協助製作3D場景，讓更多開發者能以此打造開放世界架構的遊戲作品。

此外，透過內建角色與動畫工具組，將使開發者能更快建立3D角色內容，並且直接套用在遊戲場景，同時也將操作介面與工作流程最佳化，藉此縮減整體製作所需花費時間。而在聲音部分也配合名為MetaSounds的系統設計，讓聲音內容可配合渲染影像以更真實音場效果呈現。

不過，目前宣布以Unreal Engine 5打造的遊戲作品依然需要一點時間才會進入市場，目前《黑神話：悟空》確定要等到2024年夏季才會正式推出，而先前由CD Projekt Red證實將以Unreal Engine 5遊戲引擎打造的《巫師》系列新作，目前則尚未確定推出時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

光影 動畫

延伸閱讀

《卡利斯托協議》斥4A成本玩家卻不買單 投行調降開發商目標股價

還沒死透！傳《龍鱗化身》有望復活？微軟與白金進入早期商討階段

西遊大作《黑神話：悟空》新預告慶兔年！曝2024夏季推出 官方大玩有生之年梗？

改編自日本同名愛情喜劇漫畫 電視動畫公開第三波宣傳影片

相關新聞

日本妹拍「野外脫褲解放片」真的紅了！ 大膽露出狂吸點閱

日本YouTuber「わさび」（WASABI）與老公一起經營擁有8.73萬粉絲的YouTube頻道「TABIBANANA～ハーレー2台と古民家暮らし～」，與其他常見的開箱系YouTuber不同的是，わ

《黑神話：悟空》2024年推出！Unreal Engine 5打造、3D場景超逼真

2020年隨著Unreal Engine 5一同亮相，並且成為NVIDIA展示4K畫質即時光影追跡，以及DLSS技術的《黑神話：悟空》，稍早由遊戲開發商遊戲科學 (Game Science Interactive Technology)確定將於2024年夏季正式推出。

Google傳在YouTube測試以廣告支撐、與特定媒體業者合作播放內容

《華爾街日報》報導指稱，Google正在其YouTube服務測試由特定媒體業者提供，並且藉由廣告支撐播放成本的內容。

Google關閉Stadia前推「再見作」 還釋出更新讓專屬控制手把有這功能

日前確定關閉Stadia串流遊戲服務，並且向當初購買Stadia專屬控制手把的玩家提供退款，Google在1月18日正式關閉此項服務之前，正式推出最後一款遊戲《Worm Game》，同時也透過韌體更新讓Stadia專屬控制手把開啟藍牙連接功能，藉此用於其他同樣支援藍牙連接裝置。

微軟OneDrive 100GB獨立訂閱方案 更名為Microsoft 365基本版

微軟稍早宣布，原本OneDrive 100GB獨立訂閱方案將在1月30日以後更名為Microsoft 365基本版，顯然將進一步推廣Microsoft 365服務品牌識別度。

限時11天快來看！LINE貼圖悄送隱藏版好康有眉角 教你10代幣買到貼圖

《聯合新聞網》常報導期間限定的免費LINE貼圖，這次LINE官方又再大放送要讓粉絲撿便宜，要讓你用10代幣就能買到貼圖或主題小舖的背景，且即起期間限定11天，錯過就沒囉，不過可要注意一些眉角。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。