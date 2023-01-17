《黑神話：悟空》2024年推出！Unreal Engine 5打造、3D場景超逼真

2020年隨著Unreal Engine 5一同亮相，並且成為NVIDIA展示4K畫質即時光影追跡，以及DLSS技術的《黑神話：悟空》，稍早由遊戲開發商遊戲科學 (Game Science Interactive Technology)確定將於2024年夏季正式推出。

遊戲科學同時也公布《黑神話：悟空》最新宣傳影片，但從目前確定將在2024年夏季才會正式推出，顯然還需要一段時間進行相關測試，才能順利進入Windows PC、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox One系列，以及Xbox Series X|S平台。

在先前宣傳影片中，可以看見《黑神話：悟空》呈現擬真3D場景，以及更自然的角色毛髮表現效果，而EPIC Games先前更強調Unreal Engine 5將能對應更真實的3D影像渲染效果，並且對應更擬真的光影折射視覺，同時也藉由人工智慧自動協助製作3D場景，讓更多開發者能以此打造開放世界架構的遊戲作品。

此外，透過內建角色與動畫工具組，將使開發者能更快建立3D角色內容，並且直接套用在遊戲場景，同時也將操作介面與工作流程最佳化，藉此縮減整體製作所需花費時間。而在聲音部分也配合名為MetaSounds的系統設計，讓聲音內容可配合渲染影像以更真實音場效果呈現。

不過，目前宣布以Unreal Engine 5打造的遊戲作品依然需要一點時間才會進入市場，目前《黑神話：悟空》確定要等到2024年夏季才會正式推出，而先前由CD Projekt Red證實將以Unreal Engine 5遊戲引擎打造的《巫師》系列新作，目前則尚未確定推出時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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