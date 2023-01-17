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模仿者死？「還原iPod」App爆紅卻瞬間消失 恐是蘋果這策略砍掉了

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果於去（2022）年正式宣告iPod停產。報系資料照
蘋果於去（2022）年正式宣告iPod停產。報系資料照

紅極一時的蘋果（Apple）產品iPod於2001年問世，直到去（2022）年蘋果正式宣告iPod停產、走入歷史。不過，近日一款主打重現iPod功能的APP「Retro Pod」開始在果粉之間盛行，這款APP於去年10月正式上架，據《Sensor Tower》資訊分析公司統計，該APP總下載量高達44萬3千次以上，但這款瞬間爆紅的APP竟在短時間內遭到蘋果刪除下架。

曾有使用過的「Retro Pod」的果粉們分享，這款APP不只能把iPhone變成iPod，更能夠複製iPod的觸感、震動回饋等，成功還原iPod產品的經典元素，令人眼睛為之一亮的設計讓許多想懷念iPod的果粉們開始下載；據《Sensor Tower》資訊分析公司統計，該APP總下載量高達44萬3千次，光是今（2023）年1月份第一週就獲得27萬5千次下載，但這款當前爆紅的APP卻在App Store中從此消失。

外媒《The Verge》評論此事時曾坦言，畢竟蘋果公司對於複製蘋果產品的App具有非常明確的規定，「這件事不難想像，一旦這款APP爆紅，蘋果自然不會放過它」，雖然蘋果及「Retro Pod」都未回應此事，但外界推估正是因為蘋果不願iPod產品被模仿，於是這款APP遭到蘋果強制下架；在蘋果針對APP開發者規範中也明確記載，「不要簡單複製另一款應用程式或進行『小更改』後再以自己的名義上傳作品」。

蘋果下架模仿者並非頭一遭，《The Verge》也提及，2019年曾出現一款名為「Rewound」的App，該App模仿iPod介面，甚至推出5次更新版本，直到它引起關注後才被蘋果公司注意到，最終也落入被下架的命運。

蘋果 iPod APP

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