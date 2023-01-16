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日本妹拍「野外脫褲解放片」真的紅了！ 大膽露出狂吸點閱

聯合新聞網／ 綜合報導
日本YouTuber「わさび」（WASABI）與老公掌握「流量密碼」，拍攝以試用各種攜便式尿袋等商品，成功博眼球。示意圖／ingimage
日本YouTuber「わさび」（WASABI）與老公掌握「流量密碼」，拍攝以試用各種攜便式尿袋等商品，成功博眼球。示意圖／ingimage

日本YouTuber「わさび」（WASABI）與老公一起經營擁有8.73萬粉絲的YouTube頻道「TABIBANANA～ハーレー2台と古民家暮らし～」，與其他常見的開箱系YouTuber不同的是，わさび專門開箱「各種方便排泄的產品」，特殊風格吸引不少粉絲關注。

わさび起初和老公也是走日常Vlog風，由老公掌鏡、わさび擔任主角拍影片紀錄旅遊生活，第一支YouTbe影片更來到台灣取景拍攝「一晚1300日圓」（約台幣310元）的住宿開箱影片，後來開始拍攝改造車子、房屋的影片，每支影片點閱數大約只有2萬至7萬之間。

わさび與老公似乎發現YouTube頻道點閱數未見起色，於是兩人在自駕旅遊的過程中獲得靈感，決定轉戰拍攝「試用各種大小便產品」的內容，2021年12月4日拍攝第一支「在野外排泄」的影片獲得34萬次點閱。

嚐到甜頭的兩人便緊緊抓住「流量密碼」，後續一路以此為主題，開箱試用各種便攜式馬桶、尿袋等，甚至有一款可以讓女性站著排泄的道具，這支影片獲得超過135萬次點閱；わさび個性活潑開朗，完全不害臊地在鏡頭前上廁所，小心避開重要部位露出，成功吸引觀眾眼球。

わさび拍攝的奇葩題材成功抓住流量密碼，獲得破百萬的點閱數後，不少網友都忍不住笑虧，「黄金の錬金術師」、「這是等價交換嗎？」、「新時代來臨了！真是太可怕了」。

わさび曾接受日媒《日刊SPA！》訪問，她介紹原本和老公只是喜劇圈的工作夥伴，兩人朝夕相處產生情愫，最終相戀結婚，兩人喜歡自駕旅遊體驗生活，一開始只是因為在野外很難找到廁所，得知市面上有販售便攜式尿袋等商品，於是決定拍攝開箱試用影片，わさび表示「因為這些產品都沒有女性真正的心得評價，於是我想讓大家知道真實的使用心得」。

YouTube 開箱 日本

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