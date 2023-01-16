Google傳在YouTube測試以廣告支撐、與特定媒體業者合作播放內容
《華爾街日報》報導指稱，Google正在其YouTube服務測試由特定媒體業者提供，並且藉由廣告支撐播放成本的內容。
類似概念，如同以免費形式提供使用，但是額外透過廣告平衡播放成本的串流影音服務Pluto TV，或是Roku旗下藉由廣告內容支撐播放成本的即時電視頻道，另外像是三星、LG及Vizio在美國境內推行電視產品所附帶免費電視頻道服務，同樣都是藉由廣告支撐播放成本。
雖然YouTube同樣提供以廣告支撐播放成本的服務，甚至透過付費加入YouTube Premium會員身分即可去除廣告，但此次傳出測試服務內容主要源自與特定媒體合作項目，類似先前已經在美國境內提供以付費方式訂閱使用的YouTube TV服務。
在YouTube服務發言人相關回應中，則是確認目前著手測試此服務項目，預期會在今年進一步擴大推行此服務。而在華爾街日報報導中，更指出Google將與獅門娛樂 (Lionsgate)、A&E電視網等業者合作，藉此在服務加入更多吸引人觀看內容，進而增加更多觀看用戶族群。
另一方面，相關消息也指出Google除了持續與眾多電視業者合作Android TV或Google TV系統，未來也計畫與更多電視品牌合作預載其YouTube TV服務，藉此在自身不像Roku等業者自行打造硬體產品情況下，持續透過更多合作機會擴展服務使用比例。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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