Google關閉Stadia前推「再見作」 還釋出更新讓專屬控制手把有這功能

日前確定關閉Stadia串流遊戲服務，並且向當初購買Stadia專屬控制手把的玩家提供退款，Google在1月18日正式關閉此項服務之前，正式推出最後一款遊戲《Worm Game》，同時也透過韌體更新讓Stadia專屬控制手把開啟藍牙連接功能，藉此用於其他同樣支援藍牙連接裝置。

《Worm Game》是Google內部早期用於測試Stadia的一款小品遊戲，玩家在遊戲中主要透過控制器操作一隻蟲，並且在遊玩過程吃掉畫面中出現的水果，當吃下水果越多，蟲的身體也會逐漸變大，某種程度上是致敬早期的《貪食蛇》遊戲，但是額外加入不同遊玩關卡與遊玩模式。

雖然Google正式關閉針對消費市場提供的Stadia服務，但Google仍保留將相關技術與其他業者合作機會，例如目前就已經將Stadia背後技術與美國電信業者合作，藉此打造其專屬線上串流遊戲服務。

而向一般消費用戶的退費將持續至今年1月18日，而用戶在此之前仍可持續存取使用Stadia遊戲內容。此外，Google也開始透過韌體更新方式，讓先前搭配訂閱方案提供的Stadia專屬控制手把開啟藍牙連接功能，使其能用於其他支援藍牙連接裝置，例如配合Android裝置，或是其他支援藍牙連接的遊戲主機使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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