微軟OneDrive 100GB獨立訂閱方案 更名為Microsoft 365基本版
微軟稍早宣布，原本OneDrive 100GB獨立訂閱方案將在1月30日以後更名為Microsoft 365基本版，顯然將進一步推廣Microsoft 365服務品牌識別度。
在此調整之後，Microsoft 365基本版基本上仍維持OneDrive 100GB獨立訂閱方案提供服務內容，亦即提供100GB容量的線上儲存空間，但並未包含Word、Excel、PowerPoint在內的Office應用服務。
而訂閱價格依然維持每年新台幣600元計價方式，若使用者有額外使用Office應用服務的需求，就必須選擇訂閱每年以新台幣2190元計價的Microsoft 365個人版，或是能與最多6人共用的Microsoft 365家用版。
在此之前，微軟已經開始以Microsoft 365品牌主導原本的Office品牌，雖然微軟後續強調依然會繼續使用Office品牌名稱，但顯然會以Microsoft 365品牌作為主打，Offcie品牌名稱僅保留在現有服務使用，而包含原本Office網域等內容都不再繼續使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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