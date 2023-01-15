限時11天僅限這平台！LINE貼圖送隱藏版好康有眉角 教你10代幣買到貼圖
《聯合新聞網》常報導期間限定的免費LINE貼圖，這次LINE官方又再大放送要讓粉絲撿便宜，要讓你用10代幣就能買到貼圖，且即起期間限定11天，錯過就沒囉。
若有加入「LINE貼圖最前線」的LINE好友，日前就會收到一則「好康通知」，寫著「40枚代幣已送給你，快用幸運發財金來買貼圖」，經《聯合新聞網》實測，真的有40免費代幣入袋，也能透過它買喜歡的貼圖，且僅有蘋果iOS系統才有，安卓（Android）遺憾暫時拿不到此好康，但要注意相關規定可得仔細看囉！
★幸運發財金怎麼拿？
規則：40免費代幣直接進帳，也能掃QRCode看到資訊
活動日期：即起至1/26前需花掉40代幣，否則將回收
適用對象：目前僅有蘋果iOS
若以目前1份貼圖最低價格50代幣來看，就能以10代幣（50－40＝10）的價格買到貼圖，相當超值。
但要注意曾經有封鎖過「LINE貼圖最前線」的好友、或是使用安卓手機的用戶，就無法拿到免費代幣，加上免費代幣有期限，須在1月26日前花掉免費代幣，否則40代幣就會被回收歸零。另外，若本來帳戶裡就沒代幣的話，40代幣的「微妙數字」其實是企圖要讓你花錢儲值最低50代幣（台幣33元），粉絲們可以再斟酌一下。
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