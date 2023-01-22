買了卻不會用 86歲爺刊廣告「想學會用iPhone」有驚喜結果
國外一名爺爺在當地媒體刊登廣告，希望找人來教他用手機，一名23歲正妹決定擔任爺爺的「家教」，兩人也因此成為忘年之交。
據《地鐵報》（Metro）報導，這位刊登廣告的爺爺名叫東尼（Tony），今年86歲的他前陣子買了一支智慧型手機，不過由於他不熟悉手機的使用方式，家人又都住在其他國家，他只好一直跑到手機行去請店員教他用手機。後來東尼發揮自己曾是老師的好學精神，乾脆在當地媒體刊登廣告，希望能找到「手機家教」。
23歲的獨立記者艾黛兒（Adele Walton）因緣際會下看到這則廣告，決定到東尼家教他如何使用手機。艾黛兒說，自己從14歲就開始用iPhone，從小就會用手機打字、發文、上網，要教會東尼一點都不難。
艾黛兒表示，第一次跟東尼上課時，東尼告訴她過去一年多來他每個月都按時繳費，手機卻因為不會用只能靜靜躺在盒子裡，讓她下定決心一定要教會東尼使用手機。
兩人每週上課一小時，持續三個月後，東尼已經學會很多實用的技巧。現在他知道怎麼解鎖手機、傳簡訊、跟家人朋友視訊，還能傳照片跟查公車時間。艾黛兒也教東尼怎麼用Google地圖，刻意跟東尼約在咖啡廳，讓他自己練習查地圖去咖啡廳。
艾黛兒表示，在英國有近300萬人不能上網，這當中有67%的人是70歲以上的老年人。雖然面對面互動對於人際關係來說十分重要，但對於不知道如何使用電腦或手機的長輩來說，要跟家人保持聯繫就成了一件難事。
艾黛兒希望透過分享自身的「家教經歷」讓大家關注「數位世代差異」，更表示隨著各國人口結構逐漸老化，年輕人應該更加關心周遭長輩的權益與需要。
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