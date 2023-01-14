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Elon Musk偏激精簡成本作法 可能使Twitter持續蒙上負面形象

聯合新聞網／ 楊又肇

在近期精簡成本與開銷作法中，Twitter顯然引起不少爭議，在由總部位於舊金山的行銷公司Canary Marketing在1月6日遞交訴訟文件顯示，Twitter未依照合約支付服務費用，將要求包含利息在內金額約39萬2239.11美元，而更早之前則是傳出未繳納位於總部舊金山辦公室租金。

在先前時候Elon Musk就曾說明將減少非必要支出，並且伴隨人員精簡等作法，藉此減少Twitter營運成本開銷，以利支撐廣告營收等進帳減少情況下的基本運作。

不過，未依照合約支付相關費用，顯然也讓轉由Elon Musk接手的Twitter產生不少爭議，其中包含未依照合約向Canary Marketing支付2020年6月至2022年8月期間的服務費用，而Canary Marketing在2022年9月之後仍未收到任何款項情況，在今年1月6日正式向法院遞交訴訟文件，指控Twitter未依照合約履行付款義務。

而在訴訟文件中，Canary Marketing更指稱Twitter將合約內容解釋為自己有權決定是否支付費用，藉此將其未能支付費用情況合理化。

除了未依照合約向Canary Marketing支付服務費用，先前也傳出Twitter未向業主California Property Trust支付位於舊金山的總部辦公室租金，導致被California Property Trust一狀告上舊金山法院，甚至更因為未向被裁員工支付原本承諾的資遣費，導致面臨相關法院訴訟。

另一方面，原本對外說明已經告一段落的裁員措施，後來依然持續進行的情況也引起不少紛爭，但Elon Musk顯然仍繼續以偏激作法減少Twitter營運成本，例如關閉美國加州、紐約，以及英國倫敦等主要據點之外的小型辦公室，並且拍賣相關辦公設備、減少額外額外工作開銷費用。

只是這樣的作法，恐怕會讓Twitter持續蒙上負面形象，顯然對於其後續發展也較為不利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Twitter 馬斯克 裁員

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