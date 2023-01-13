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《絕命異次元 重製版》預告曝光 一窺太空深處揭開謎團的驚險旅程

聯合新聞網／ 楊又肇

EA蒙特婁工作室Motive稍早公布《絕命異次元 重製版》發行預告片，藉此一窺主角「艾薩克．克拉克」 (Isaac Clarke)在最黑暗太空深處揭開謎團的驚險旅程。

另外，Motive Studio更公布《深入絕命異次元》 (Inside Dead Space)網誌系列最新連載內容，以「故事的重要性」 (Story Matters)為主軸，由開發團隊強調以延續性及一致性作為調整方向，在足夠經典的情節架構上發展，並且充實既有內容，同時在遵循故事初始構想基礎，適時加入變化之間的平衡拿捏。

在《絕命異次元 重製版》的故事中，玩家將扮演普通工程師身分的「艾薩克．克拉克」，並且在巨型採礦飛船「石村號」進行例行維修任務，然而在「石村號」上等著他的，卻是活生生的噩夢。

船上成員慘遭殺害與感染，艾薩克的摯愛伴侶妮可 (Nicole)也迷失在飛船某處。艾薩克隻身受困，只能仰賴自己的維修工具與技術來面臨生存之戰，他不僅要對抗被稱為「死靈變異體」 (Necromorphs)的可怕怪物，還要努力維持自身那已搖搖欲墜的理智。

《絕命異次元 重製版》將於2023年1月27日推出，目前已經可以在PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC (EA App、Steam和Epic Games Store)預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

團隊 太空

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