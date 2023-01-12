懶人包／《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
說好的「歡迎活動」真的來了！改回原廠Riot Games經營的《英雄聯盟》（League of legends，簡稱LOL）從明（13）日起展開長達1個月的歡迎活動，依序完成相關任務，就能獲得歡迎幣、寶藏幣、2009年至2021年推出的所有英雄角色、2016至2019年英雄傳說聯盟精靈蛋等物品，堪稱超級佛心！
《聯合新聞網》除了曾報導「轉移帳號、解放510造型」的懶人包外，現在就要好好詳細介紹長達1個月的歡迎活動，玩家們一定要來詳讀一番。
延伸閱讀：懶人包／即刻開放！《英雄聯盟LOL》終結G社轉蛋歪風 解放510造型、轉移帳號、獎勵與聯盟幣調整一次看
活動期間：2023年1月13日5:00～2月21日15:59止
商店關閉時間：2023年2月28日5:00
《英雄聯盟》帳號必須至少達到等級5（只要完成教學即可達成條件）。
要注意的是，每項任務都有排定的日期和時間，只要在2023年2月21日15:59前完成就行。不過，每組任務每次只能進行1項任務，但不同組的任務則可同時進行。相關任務及目標如下：
1.歡迎任務
每週透過進行或贏得對戰獲得450點數，可各獲得不同數量的「歡迎幣」，可兌換隨機好物。
2.每週遊玩任務
每週透過進行或贏得對戰獲得450點數，可各獲得25枚「寶藏幣」，可用來兌換「終極造型」和「傳說造型」等好物。
3.拿全英雄造型任務
透過進行或贏得對戰獲得150點數，就可以獲得指定的英雄或傳說聯盟精靈蛋。
可以拿到的英雄如下：
2009年內測英雄：亞歷斯塔、安妮、艾希、費德提克、賈克斯、凱爾、易大師、魔甘娜、努努和威朗普、雷茲、賽恩、希維爾、索拉卡、提摩、崔絲塔娜、逆命、沃維克、
2009公測與上市英雄：辛吉德、極靈、伊芙琳、泰達米爾、圖奇、卡爾瑟斯、阿姆姆、科加斯、艾妮維亞、拉姆斯、維迦、卡薩丁、剛普朗克、塔里克、布里茨、蒙多醫生、珍娜、墨菲特、庫奇、卡特蓮娜、納瑟斯、漢默丁格、薩科、烏迪爾、奈德麗
2010年英雄：波比、古拉格斯、潘森、魔鬥凱薩、伊澤瑞爾、慎、凱能、蓋倫、阿卡莉、馬爾札哈、歐拉夫、寇格魔、趙信、弗拉迪米爾、加里歐、烏爾加特、好運姐、索娜、斯溫、拉克絲、勒布朗、伊瑞莉雅、特朗德、卡莎碧雅
2011年英雄：凱特琳、雷尼克頓、卡瑪、茂凱、嘉文四世、夜曲、李星、布蘭德、藍寶、汎、奧莉安娜、約瑞科、雷歐娜、悟空、史加納、塔隆、雷玟、齊勒斯、葛雷夫、希瓦娜、飛斯、弗力貝爾、阿璃、維克特
2012年英雄：史瓦妮、希格斯、納帝魯斯、菲歐拉、露璐、赫克林、法洛士、達瑞斯、達瑞文、杰西、枷蘿、黛安娜、雷葛爾、星朵拉、卡力斯、伊莉絲、劫、娜米、菲艾
2013–2015年英雄：瑟雷西、葵恩、札克、麗珊卓、厄薩斯、路西恩、吉茵珂絲、犽宿、威寇茲、布郎姆、吶兒、阿祈爾、克黎思妲、雷珂煞、巴德、艾克、貪啃奇、鏡爪、伊羅旖
2016–2019年英雄：燼、翱銳龍獸、塔莉雅、克雷德、埃爾文、卡蜜兒、銳空、剎雅、慨影、鄂爾、柔依、凱莎、派克、妮可、賽勒斯、悠咪、姬亞娜、姍娜、亞菲利歐
2020–2021年英雄：賽特、莉莉亞、犽凝、煞蜜拉、瑟菈紛、銳兒、維爾戈、關、埃可尚、薇可絲
舉例來說，若在活動第1天就開始進行任務的話，當下可以玩「第1週：歡迎回家！」、內測，以及第1項每週任務，想再進行「第2週：歡迎回家！」的話，須先完成「第1週：歡迎回家！」才行。
可至對應的商店購買相關物品，但要記得商店關閉時間為2023年2月28日5:00止。商店細節如下：
歡迎幣商店
．歡迎典藏罐（內含五個隨機造型碎片）：12歡迎幣
．神祕守衛造型：5歡迎幣
．神祕表情：3歡迎幣
．神祕頭像：2歡迎幣
．500橘色結晶粉末：1歡迎幣
．「英雄蛋生」精靈蛋：4歡迎幣
．「天才發明家」精靈蛋：4歡迎幣
．「破殼龍與焚烙」精靈蛋：4歡迎幣
．稀有聯盟精靈蛋：3歡迎幣
寶藏幣商店
．終極造型：75寶藏幣
．傳說造型典藏罐：25寶藏幣
．傳說聯盟精靈蛋：25寶藏幣
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