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過年吉祥話全都有！16款LINE期間限定新年免費貼圖 嗨用180天

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過年吉祥話、胡牌「姨母笑」全都有！16款LINE期間限定新年免費貼圖 3款免任務嗨用180天

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
《聯合新聞網》嚴選16款能在過年使用的期間限定免費LINE貼圖，趕緊來下載。（製圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》嚴選16款能在過年使用的期間限定免費LINE貼圖，趕緊來下載。（製圖／聯合新聞網）

2023迎兔年，過年來臨總要用個貼圖說個吉祥話！《聯合新聞網》嚴選全新16款「期間限定」LINE新年免費貼圖，不管是問聲新年好，或是用「LINE購物 × 狗狗君」和「明星3缺1兔gether幸運貼圖」的打牌自摸胡牌「姨母笑」圖案統統有！其中還有3款免任務直接下載，再送180天使用期限，讀者們快來下載，一定要注意下載期限唷。

▊ LINE購物 × 只是一顆麻糬

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下載任務：完成「LINE購物」APP指定任務、加入「LINE購物」官方帳號好友。
下載期限：2023/1/19
使用期限：90天

▊ 上半年競賽GOGOGO

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下載任務：無。
下載期限：2023/1/26
使用期限：180天

▊ 打開宅神爺 換你當大爺

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下載任務：加入「宅神爺麻將(輔15)」官方帳號好友。
下載期限：2023/1/27
使用期限：180天

▊ 永豐銀行 I 小蜜豐開台慶貼圖大放送

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下載任務：加入「永豐銀行」官方帳號好友。
下載期限：2023/1/29
使用期限：180天

▊ 新光三越與Bunni Konbiny

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下載任務：無。
下載期限：2023/1/29
使用期限：90天

▊ LINE 發票管家 × 黑白工

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下載任務：透過「LINE發表管家」綁定手機條碼可獲得貼圖。
下載期限：2023/2/1
使用期限：90天

▊ 阿基獅的日常旗艦版

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下載任務：無。
下載期限：2023/2/2
使用期限：180天

▊ 包你發 × KID周曉涵 一起來當好野人

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下載任務：加入「包你發娛樂城」官方帳號好友。
下載期限：2023/2/2
使用期限：90天

▊ LINE購物 × 狗狗君

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下載期限：2023/2/5
使用期限：90天

▊ LINE購物商城 × 點陣星球

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下載期限：2023/2/8
使用期限：90天

▊ 梵克雅寶新年貼圖

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下載期限：2023/2/9
使用期限：90天

▊ 陪你過新年! momo co × 糖水鋪

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下載期限：2023/2/9
使用期限：180天

▊ 明星3缺1兔gether幸運貼圖

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下載期限：2023/2/9
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▊ Richart 兔給樂

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下載期限：2023/2/9
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▊ 華南銀行小n與您分享快樂生活

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▊ 兔gether迎新派對

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下載任務：加入「蘇菲」官方帳號好友。
下載期限：2023/2/20
使用期限：180天

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