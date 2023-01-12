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過年吉祥話、胡牌「姨母笑」全都有！16款LINE期間限定新年免費貼圖 3款免任務嗨用180天
2023迎兔年，過年來臨總要用個貼圖說個吉祥話！《聯合新聞網》嚴選全新16款「期間限定」LINE新年免費貼圖，不管是問聲新年好，或是用「LINE購物 × 狗狗君」和「明星3缺1兔gether幸運貼圖」的打牌自摸胡牌「姨母笑」圖案統統有！其中還有3款免任務直接下載，再送180天使用期限，讀者們快來下載，一定要注意下載期限唷。
▊ LINE購物 × 只是一顆麻糬
連結網址：點我下載下載任務：完成「LINE購物」APP指定任務、加入「LINE購物」官方帳號好友。下載期限：2023/1/19使用期限：90天
▊ 上半年競賽GOGOGO
連結網址：點我下載下載任務：無。下載期限：2023/1/26使用期限：180天
▊ 打開宅神爺 換你當大爺
連結網址：點我下載下載任務：加入「宅神爺麻將(輔15)」官方帳號好友。下載期限：2023/1/27使用期限：180天
▊ 永豐銀行 I 小蜜豐開台慶貼圖大放送
連結網址：點我下載下載任務：加入「永豐銀行」官方帳號好友。下載期限：2023/1/29使用期限：180天
▊ 新光三越與Bunni Konbiny
連結網址：點我下載下載任務：無。下載期限：2023/1/29使用期限：90天
▊ LINE 發票管家 × 黑白工
連結網址：點我下載下載任務：透過「LINE發表管家」綁定手機條碼可獲得貼圖。下載期限：2023/2/1使用期限：90天
▊ 阿基獅的日常旗艦版
連結網址：點我下載下載任務：無。下載期限：2023/2/2使用期限：180天
▊ 包你發 × KID周曉涵 一起來當好野人
連結網址：點我下載下載任務：加入「包你發娛樂城」官方帳號好友。下載期限：2023/2/2使用期限：90天
▊ LINE購物 × 狗狗君
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE購物」官方帳號好友。下載期限：2023/2/5使用期限：90天
▊ LINE購物商城 × 點陣星球
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE購物商城」官方帳號好友。下載期限：2023/2/8使用期限：90天
▊ 梵克雅寶新年貼圖
連結網址：點我下載下載任務：加入「Van Cleef & Arpels」官方帳號好友。下載期限：2023/2/9使用期限：90天
▊ 陪你過新年! momo co × 糖水鋪
連結網址：點我下載下載任務：加入「momo購物網」官方帳號好友。下載期限：2023/2/9使用期限：180天
▊ 明星3缺1兔gether幸運貼圖
連結網址：點我下載下載任務：加入「明星3缺1」官方帳號好友。下載期限：2023/2/9使用期限：180天
▊ Richart 兔給樂
連結網址：點我下載下載任務：加入「台新銀行Richart數位銀行」官方帳號好友。下載期限：2023/2/9使用期限：180天
▊ 華南銀行小n與您分享快樂生活
連結網址：點我下載下載任務：加入「華南銀行」官方帳號好友。下載期限：2023/2/9使用期限：180天
▊ 兔gether迎新派對
連結網址：點我下載下載任務：加入「蘇菲」官方帳號好友。下載期限：2023/2/20使用期限：180天
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