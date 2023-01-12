過年吉祥話、胡牌「姨母笑」全都有！16款LINE期間限定新年免費貼圖 3款免任務嗨用180天

2023兔年過年穿新衣戴新帽，當然換新鈔也少不了！央行邀8家金融機構、共454家分行提供新鈔兌換服務，並解決民眾「找銀行」的麻煩，直接設置Google Maps「換新鈔地圖」！只不過需注意，銀行和郵局換新鈔的時間僅有5個營業日，遇到假日可至ATM提領。

2023-01-12 10:29